Zielona dziura – Polpharma pokonała mistrza!

Milan Milovanović ogrywał środkowych Stelmetu, spod kosza trafiał bez większych problemów i już do przerwy zdobył 18 punktów. Waleczne „Kociewskie Diabły” niespodziewanie ograły mistrza 82:77.

To druga z rzędu w lidze, trzecia w ogóle (z Ligą Mistrzów) i czwarta w tym sezonie porażka Stelmetu (Anwil, King, Aris, Polpharma). I mistrzów Polski tylko w minimalnym stopniu usprawiedliwiają absencja Borisa Savovicia i podróże – w ostatnich dniach zielonogórzanie grają po prostu słabo.

W sobotę wykorzystała to Polpharma, która – jak to Polpharma – rzuciła się rywalowi do gardła. Od początku bardzo skutecznie grał Milan Milovanović, a gospodarze co chwila znajdowali dziury pod koszem Stelmetu. W całym spotkaniu Polpharma zdobyła 36 punktów z pomalowanego, miała 63 proc. skuteczności za dwa.

Stelmet zwykle odpowiada podobnie, czyli uruchamia Vladimira Dragicevicia, ale tym razem Czarnogórzec wyeliminował się sam popełniając faul za faulem. O dziwo, w ataku zastąpił go Adam Hrycaniuk, który do przerwy miał już 11 punktów, ale zakończył tę część uderzeniem rywala w twarz łokciem i został wyrzucony do szatni.

Polpharma prowadziła wtedy 49:38 – poza wysokimi dobrze spisywała się także trójka Amerykanów, a goście psuli akcje sami z siebie (11 strat do przerwy). Po zmianie stron taki dystans się utrzymywał, choć Stelmet poprawił obronę, nawet gdy z konieczności (faule Dragicevicia) grał small ball z Armani Moorem na piątce. To wszystko znamy jednak już tylko z opowieści, bo transmisja ze Starogardu padła.

Stelmet walczył, prawdopodobnie w ostatniej minucie były spore emocje, ale ostatecznie Polpharma ograła mistrzów Polski 82:77. Milovanović zatrzymał się na 21 punktach, ale 18 (oraz 7 asyst) dodał Joe Thomasson, 14 dorzucił Thomas Davis.

Dla Stelmetu 15 „oczek” zdobył Łukasz Koszarek, który miał także 7 asyst, ale i 5 strat. Te straty były zresztą ogromnym problemem mistrza Polski – 21 w całym meczu to zdecydowanie za dużo.

ŁC

