Zielone światło dla Gliwic – dzika karta za 400 tysięcy

Jest zgoda PZKosz na dołączenie GTK Gliwice do PLK. Zarząd związku dopuścił też rozszerzenie ligi aż do 18 zespołów.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

– Zarząd Polskiego Związku Koszykówki na posiedzeniu we wtorek pozytywnie zaopiniował wniosek klubu z Gliwic. Ustalono wysokość opłaty za dziką kartę na 400 tysięcy złotych – potwierdził w rozmowie z PolskiKosz.pl jeden z członków zarządu PZKosz.

Jak się dowiedzieliśmy, jest też zgoda na ewentualne dalsze powiększenie ligi, do 18 zespołów. Wraz z Gliwicami na dziś liga liczyłaby 17 drużyn. Według naszych informacji, Polfarmex Kutno nie rozważa opcji grania w ekstraklasie w najbliższym sezonie. W plotkach zwykle wymieniana jest także Siarka Tarnobrzeg. Trudno uznać tę kandydaturę za poważną, ale oczywiście nie przesądza to, że klub jednak w PLK nie wystąpi.

To świetne wiadomości dla klubu z Gliwic i tamtejszego koszykarskiego środowiska – dobrze, że rośnie silny ośrodek. Niezależnie o tego, w artykule „Polska Liga Permanentnej Prowizorki” pisaliśmy kilka dni temu, że w PZKosz nie istnieje żadna strategia dotycząca kształtu PLK. Wtorkowe decyzje związku tę opinię potwierdzają.

TS

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>