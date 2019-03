Zion lepszy od Tacko Falla – Duke grają dalej

W niedziele w Stanach Zjednoczonych wszyscy żyli pojedynkiem Ziona Williamsona z olbrzymim Tacko Fallem. Duke ostatecznie wygrali po pasjonującej końcówce 77:76, choć niewiele zabrakło, by UCF sprawili niespodziankę.

Zion Williamson jest od dawna jedną z największych gwiazd koszykówki w ogóle w USA. W ostatnich dniach, za sprawą turnieju March Madness głośniej zrobiło się także o Tacko Fallu, graczu University of Central Florida.

Senegalski wieżowiec mierzy 229 centymetrów wzrostu, jego rozpiętość ramion to aż 244 centymetry. Ma już 23 lata i to ostatni jego sezon na uczelni. W tym sezonie notował średnio 11 punktów i 7,6 zbiórki.

7'6" Tacko Fall next to 5'2" reporter Tracy Wolfson 😲 (via @CBSSports) pic.twitter.com/7CHuo27PcQ — Bleacher Report (@BleacherReport) March 22, 2019

Mecz drugiej rundy, pomiędzy Duke a UCF był niezwykle pasjonujący. Sprawa wyniku końcowego rozstrzygała się do samego końca. Po niecelnym rzucie wolnym, walkę o zbiórkę (może z delikatnym faulem) wygrał R.J. Barrett i dobitką ustalił wynik spotkania na 77:76.

Duke uniknęli wpadki. Zion zdobył 32 punkty i miał 11 zbiórek. Trafił 12 z 24 rzutów i grał przez całe 40 minut. Bohater ostatniego rzutu zdobył 16 punktów i miał 8 zbiórek.

Tacko Fall grał przez 25 minut z uwagi na problemy z faulami. Zdobył 15 punktów, miał 6 zbiórek i 3 bloki, którymi ukarał m.in. Ziona.

Turniej wkracza teraz w fazę Sweet 16. Duke trafiają na rozstawionych z czwórką Virginia Tech. Mecz odbędzie się w nocy z piątku na sobotę, w Waszyngtonie o godz. 2:39.

GS

