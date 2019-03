Zion szaleje, ale Duke znów na zawale (WIDEO)

Uwielbiany przez kibiców Zion Williamson trafił doskonałe 11 z 14 rzutów, a jego uniwerek Duke awansował do fazy Elite 8 turnieju NCAA. Wygrana 75:73 z Virginia Tech przyszła jednak z ogromnym trudem.

Już w poprzedniej rundzie, przy okazji meczu z UCF (relacja TUTAJ >>), Duke uratowali się niemal cudem. W spotkaniu z Virginia Tech, przy stanie 75:73 dla zespołu Mike’a Krzyzewskiego, rywale dwa razy rzucali za 3 punkty na zwycięstwo, mieli potem jeszcze rzut na dogrywkę, ale żadna z prób nie okazała się celna. Ostatnią zbiórkę zgarnął Zion Williamson i awans faworytów stał się faktem.

Tym razem zdecydowanie nie był to popis jednego aktora. RJ Barrett miał 18 punktów i 11 asyst, bardzo pozytywnie zaskoczył też Tre Jones, który zdobył 22 punkty, trafiając 5/7 z dystansu. Duke grali bez Cama Reddisha, który musiał opuścić mecz z racji bolącego kolana.

Zion Williamson nie zawiódł, zanotował 23 punkty, 11 zbiórek i kilka swoich typowych, nadludzkich akcji. Jest na co popatrzeć, wideo powyżej. W następnej rundzie Duke, w niedzielę, zmierzą się z Michigan State.

RW

