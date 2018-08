Zion Williamson – czołg już wyruszył z Duke

To obecnie chyba najgłośniejszy młody gracz poza NBA. Zion Williamson niedawno zachwycił wsadem z linii rzutów wolnych, a w środę zaliczył udany debiut w NCAA w barwach Duke.

Buldożer z silnikiem Ferrari – tak określa się 18-letniego Ziona Williamsona, który za sobą ma już swój pierwszy oficjalny mecz dla słynnego uniwerku Duke. Na razie co prawda był to tylko sparing, ale skrzydłowy pokazał się z bardzo dobrej strony: zapisał na konto 29 punktów, zaskoczył wszechstronnością w ataku, trafił trzy z czterech prób zza łuku i miał również dwa bloki.

Przy okazji pokazał też kilka bardzo efektownych akcji – momentami aż trudno uwierzyć, że 18-latek przy wzroście 200 centymetrów waży aż 130 kilogramów! Ponadto jest nadzwyczaj atletyczny i zwinny, dlatego już dziś wielu ekspertów zastanawia się, jak będzie można powstrzymać młodego zawodnika, gdy ten trafi do NBA. Tym bardziej, że Williamson potrafi też skutecznie rozciągnąć grę.

Ale fani Duke mogą ekscytować się nadchodzącym sezonem nie tylko z powodu Williamsona – w środę debiut miał też inny pierwszoroczniak – RJ Barrett. Kanadyjczyk jest przez wielu uważany za najlepszego gracza w klasie 2018, co niejako potwierdził w starciu z Ryerson, zdobywając najwięcej w meczu 34 punkty. Blue Devils ostatecznie łatwo pokonali rywali, wygrywając 86-67.

Mając w składzie dwóch takich asów, trener Mike Krzyzewski z pewnością ma szansę stworzyć zespół gotowy do walki o tytuł najlepszej drużyny NCAA w przyszłym sezonie. Barrett i Williamson będą z kolei prześcigać się w walce o najwyższe wybory w przyszłorocznym naborze – na ten moment większość wczesnych przewidywań ma ich obu w top5 draftu.

Tomek Kordylewski

