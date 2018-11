Zion Williamson – czołg z Duke nie ma litości! (WIDEO)

Drugi mecz w NCAA i drugi naprawdę potężny występ. Zion Williamson w niedzielny wieczór, przy okazji meczu Duke z Army zanotował aż 27 punktów, 16 zbiórek i 6 bloków.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>

Duke oczywiście ma tez jeszcze 2 innych, bardzo już oczekiwanych w NBA koszykarzy (RJ Barrett i Cam Reddish), ale oczy kibiców koszykówki na całym świecie zwrócone są na Ziona Williamsona i trzeba przyznać, że niezwykle zbudowany koszykarz (208 cm, 130 kg) w pierwszych meczach NCAA staje na wysokości zadania.

Tym razem Duke na własnym parkiecie pokonali Army Knights 94:72 (statystyki TUTAJ >>), a olbrzymi Zion zanotował 27 punktów (11/14 z gry), aż 16 zbiórek i 6 bloków. Trzeba zobaczyć, jak to wyglądało!

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>