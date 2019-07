Zion Williamson – debiut i trzęsienie ziemi! (WIDEO)

Wystarczyło mu zaledwie 9 minut, aby zrobić piorunujące wrażenie. Zion Williamson efektownie zagrał w Lidze Letniej w barwach Pelicans, a mecz w 4. kwarcie przerwało… trzęsienie ziemi.

Takie rzeczy nie zdarzają się w Summer League – komplet na trybunach, bilety u koników po kilkaset dolarów, celebryci na trybunach. Był nawet LeBron James. Wszystko dla Ziona Williamsona, niezwykłego debiutanta New Orleans Pelicans.

Zion zagrał tylko 9 minut i zdobył 11 punktów, ale nie wyszedł na drugą połowę, z racji niegroźnego uderzenia w kolano. Zdążył jednak pokazać kilka atomowych wsadów i przechwyt, w którym wyrwał piłkę rywalowi niczym dziecku (wideo poniżej). To będzie niesamowity sezon z jego udziałem!

Niezwykłe wydarzenie miało także miejsce poza koszykówką – w hali w Las Vegas można było odczuć i zobaczyć efekty trzęsienia ziemi (6.9 w skali Richtera), które miało miejsce w Kalifornii, ok. 350 kilometrów dalej. Mecz przerwano na kilka minut.

Samo spotkanie Pelicans – Knicks wygrał zespół z Nowego Orleanu 80:74. Nowojorski debiutant – RJ Barrett (nr 3 draftu) nie wypadł za dobrze, trafił zaledwie 4 z 18 rzutów z gry, miał 10 punktów w 25 minut.

RW