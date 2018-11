Zion Williamson nie zna litości – co mecz, to hit! (WIDEO)

Tym razem niezwykły debiutant Duke zanotował 25 punktów, 6 zbiórek, 4 asysty, 2 przechwyt i 2 bloki, a drużyna prowadzona przez Mike’a Krzyzewskiego rozbiła mocny zespół Indiana Hoosiers aż 90:69.

Zion Williamson nie próżnował i zaliczył aż 6 atomowych wsadów, ale raz jeszcze zachwycił tym, że potrafi dużo więcej. Pokazał doskonałą pracę nóg i koordynację oraz czytanie gry na wysokim poziomie. W meczu trafił świetne 11/15 z gry, nie forsując akcji pod siebie.

Elektryzujący gracz, na którego już czeka NBA, w dotychczasowym sezonie NCAA notuje średnio 21.3 punktu, 9 zbiórek i 2.6 bloku na mecz. Trafia doskonałe 67% rzutów z gry. Duke rozpoczęło sezon od bilansu 6-1. Zobaczcie, jak Zion szalał w meczu przeciwko Indianie!

