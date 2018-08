Zion Williamson niszczy dalej – aż 36 punktów w Kanadzie

Niesamowity debiutant Duke także w drugim występie zachwycił talentem i siłą. Choć w meczu z uczelnią McGill, oprócz dominacji fizycznej, pokazał też dużo miękkich ruchów i wyczucia.

Kilka dni temu wszyscy zachwycali się debiutem w NCAA Ziona Williamsona (18 lat, 200 cm, 130 kg), który zdobył 29 punktów, trafiając 3 razy z dystansu. Połączenie siły z techniką i talentem do koszykówki dało o sobie znać także w drugim spotkaniu podczas kanadyjskiego tournee uczelni Duke.

Drużyna prowadzona przez legendarnego Mike’a Krzyzewskiego wygrała wysoko 103:58, a Williamson zanotował 36 punktów (15/23 z gry), 13 zbiórek (5 w ataku), 4 asysty, 3 przechwyty i bloki. Monster!

Zobaczcie sami:

