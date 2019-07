Zion Williamson rośnie – nie będzie się odchudzał!

Obecnie ma 19 lat, 201 centymetrów wzrostu i (oficjalnie) waży 129 kilogramów. Przedstawiciele New Orleans Pelicans tymczasem podają, że Zion Williamson wciąż jeszcze rośnie!

Zion Williamson jest jednym z największych powodów, dla których nie możemy doczekać się nowego sezonu NBA. Numer 1 ostatniego draftu ekscytuje, ale także wokół niego pojawia się wiele pytań, głównie dotyczących (wydaje się) zbyt dużej wagi.

David Griffin, czyli generalny menadżer zespołu z Nowego Orleanu udzielił ostatnio wywiadu w The Athletic, gdzie został zapytany właśnie o fizyczność Williamsona.

„Zion jeszcze rośnie, nie wiemy tak naprawdę, jak będzie na końcu wyglądał. Nie możemy w tym momencie określić, jaką powinien mieć wagę. Najważniejsze jest to, by był w odpowiedniej formie, był miał siłę i stabilność, które pozwolą na kontrolowanie niesamowitego atletyzmu jakim dysponuje.” – powiedział Griffin.

Oznacza to, że Pelicans prawdopodobnie nie będą naciskać na Ziona, by ten zrzucił kilka kilogramów i poczekają z jego odchudzaniem do momentu, w którym przestanie rosnąć.

GM Pelicans widzi Ziona w podobnej roli do tej, jaką pełni w Golden State Warriors Draymond Green – kluczowego gracza po obu stronach parkietu, ale niekoniecznie pierwszego strzelca.

„Nie tyle oczekujemy, że Zion będzie nas ciągnął w ataku, co że jego obecność ułatwi grę w ataku całemu zespołowi. Patrzymy na niego, jako na gracz w typie ekstremalnie atletycznego Draymonda Greena” – dodał Griffin.

Warto przypomnieć, że Green to najlepszy obrońca ligi z 2017 roku, uczestnik meczów gwiazd i mistrz NBA, czasem niedoceniany fundament Golden State Warriors. Czy Zion może być kimś więcej niż Green? Atletyzm z pewnością mu na to pozwala, jednak ofensywnie musi się poprawić – głównie jeśli chodzi o rzut i widzenie parkietu.

