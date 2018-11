Zion Williamson – siła i nieludzkie statystyki

Aż 82% rzutów trafił w swoich pierwszych 3 meczach w NCAA niezwykły zawodnik Duke. Zespół Mike’a Krzyzewskiego z Zionem Williamsonem w składzie tym razem rozgromił Eastern Michigan 84:46.

Oczywiście znów były też niezwykle efektowne zagrania (wideo poniżej) i wciąż trudno wyjść z podziwu, ile dynamiki kryje się w tak nietypowym ciele. Zion Williamson, poza potężnymi wsadami i zbiórkami, to także jednak niesamowita skuteczność. W środowym spotkaniu Duke z Eastern Michigan trafił aż 10 z 12 rzutów (pełne statystyki z meczu TUTAJ >>). Oznacza to, że po 3 spotkaniach sezonu NCAA ma skuteczność 32/39, czyli ponad 82% z gry!

Tym razem, grając 21 minut zaliczył 21 punktów i 9 zbiórek. Jego dotychczasowe średnie to 25.3 punktu, 10.7 zbiórki oraz 3 bloki na mecz. Czekamy oczywiście na trudniejszych rywali i wiosenne mecze o stawkę. Ostatniej nocy wyglądało to zaś tak:

