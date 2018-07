Zmarł Jerzy Piskun – jedna z legend kadry Zagórskiego

Był dwukrotnym olimpijczykiem (1960, 1964), wicemistrzem i brązowym medalistą mistrzostw Europy. Zawsze związany z Polonią Warszawa, w 1959 roku wygrał z nią mistrzostwo Polski.

Jerzy Piskun (199 cm) odszedł w wieku 80 lat. Na przełomie lat 50. i 60. był jednym z najlepszych polskich koszykarzy.

W dzieciństwie został wywieziony z rodziną do Kazachstanu, do Polski wrócił w 1946 i zamieszkał w Łowiczu. Jego pierwszym klubem był Orzeł Łowicz. Od 1955 był zawodnikiem Polonii Warszawa, w ekstraklasie debiutował w sezonie 1956/1957, łącznie w warszawskim klubie grał przez 15 sezonów.

W 1959 został mistrzem Polski, w 1957 i 1960 wicemistrzem Polski. W sezonie 1961/1962 został królem strzelców ekstraklasy (606 punktów), w 1960 został wybrany koszykarzem roku w Plebiscycie Przeglądu Sportowego. W 1969 roku zdobył Puchar Polski.

W reprezentacji Polski debiutował w 1958, dwukrotnie wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich (1960 – 7 m., 1964 – 6 m.), czterokrotnie na mistrzostwach Europy: 1959 (6 miejsce), 1961 (9 miejsce), 1963 (2 miejsce), 1965 (3 miejsce).

Łącznie w reprezentacji Polski wystąpił 153 razy, zdobywając 1525 punktów. Karierę reprezentacyjną zakończył w 1966.

W latach 1971-1975 i drugiej połowie lat 80. pracował jako trener w Auxerre. Grał tam także do 49 roku życia w trzeciej lidze.

red.