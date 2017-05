Zmarł Mieczysław Świderski – fotografował piękne czasy basketu

W środę w wieku 81 lat zmarł w Warszawie Mieczysław Świderski, znakomity fotoreporter sportowy, człowiek dowcipny, o wielkim poczuciu humoru.

Fotografował chwile chwały sportu polskiego w latach 60. i kolejnych dziesięcioleciach XX wieku – sukcesy lekkoatletów, szermierzy, ciężarowców, kolarzy, bokserów, piłkarzy.

Był wieloletnim kierownikiem działu foto „Przeglądu Sportowego”.

W młodości uprawiał pływanie i piłkę wodną w sekcji Legii Warszawa, ale wyjątkowym rozdziałem w jego życiu – nie tylko zawodowym, ale i prywatnym – była koszykówka. Jego zdjęcia z ligowych warszawskich parkietów to do dziś klasyka gatunku.

Prywatnie przyjaźnił się z koszykarzami reprezentacji Januszem Wichowskim i Władysławem Pawlakiem, spotykając się z nimi nie tylko przy okazji meczów. Wszyscy wzięli sobie za żony dziewczyny z „Mazowsza”.

Setki zdjęć Miecia ukazało się w różnych publikacjach o sporcie. Bez jego ilustracji o wiele uboższe byłyby traktujące o koszykówce książki „Srebrni chłopcy Zagórskiego” i „Zieloni Kanonierzy” (niektóre z nich prezentujemy poniżej).

Koszykówka wiele mu zawdzięcza. I pamięta o nim.

Marek Cegliński

