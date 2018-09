Zmiany przepisów klepnięte – w NBA jeszcze szybciej

14 sekund na akcję po zbiórce w ataku – ta reguła sprawdza się dobrze w koszykówce FIBA, będzie też teraz obowiązywała w NBA. Jakie zmiany w przepisach jeszcze przyjęto przed sezonem 2018/19.

NBA już oficjalnie potwierdziła, że od przyszłego sezonu zmieni się kilka przepisów. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy czasu na akcję po zbiórce w ataku.

14 sekund zamiast 24 po zbiórce w ataku, po faulu drużyny broniącej przy zbiórce lub jeśli drużyna broniąca wybije piłkę na aut przy walce o zbiórkę – ta reguła znana jest fanom europejskich drużyn. Od przyszłego sezonu poznają ją także fani NBA i z punktu widzenia samej gry jest to chyba najciekawsza zmiana przegłosowana w ostatnich dniach przez ligę.

NBA przez wiele już lat testowała, jak ta reguła spisuje się w Europie, a swoistym poligonem doświadczalnym były też rozgrywki G-League, gdzie zresztą liga od lat testuje różnego rodzaju przepisy. Jakby tego było mało, 14 sekund na zegarze po ponowieniu akcji w ataku widzieliśmy także podczas tegorocznych rozgrywek Ligi Letniej w Las Vegas.

Dwie pozostałe reguły dotyczą sytuacji związanych z przewinieniami. Po pierwsze, liga zdefiniowała, czym jest „wrogie zachowanie”, aby sędziowie mogli zdecydowanie łatwiej kontrolować sytuację w tego typu momentach za sprawą skorzystania z powtórki wideo. Po drugie, uproszczone zostały zasady związane z faulowaniem gracza wychodzącego na czystą pozycję (the clear-path foul rule).

Po zmianach, taki faul zostanie odgwizdany w sytuacji, gdy:

– piłka znajduje się na stronie przeciwnika,

– gracz atakujący jest najbliżej kosza,

– gracz atakujący jest w posiadaniu piłki (lub też zostało wykonane do niego podanie),

– faul pozbawia drużyny atakującej szansy na zdobycie punktów.

Poniżej wideo z przykładami, które wyjaśniają, które zagrania łapią się pod nową regułą, a które nie.

Tomek Kordylewski

The NBA Board of Governors today unanimously approved rules changes in advance of the 2018-19 season. This includes a simplification of the clear path foul rule. To view examples of the clear path foul rule simplification, see the video below. pic.twitter.com/HQjJCqK5rv

— NBA Official (@NBAOfficial) September 21, 2018