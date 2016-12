Zmiany w Rosie: Trener Piotr i prezes Kardaś

Od 1 listopada prezesem Rosy Radom jest Piotr Kardaś, który zastąpił Przemysława Saczywko. 38-letni były koszykarz zespołu z Radomia pozostanie jednocześnie asystentem Wojciecha Kamińskiego.

Wicemistrzom Polski długo udało się zachować zmianę prezesa w tajemnicy – klub w żaden sposób tego nie ogłosił, Piotr Kardaś nie został przedstawiony w nowej roli. – Mamy dużo pracy, gramy non stop, pracujemy. Nie zależało nam na nagłaśnianiu zmiany – mówi nowy prezes.

Kardaś pochodzi z Radomia, w Rosie grał przez siedem sezonów, w latach 2012-14 wystąpił w 64 meczach PLK. Zanim przed sezonem 2015/16 został asystentem Wojciecha Kamińskiego, był już prezesem stowarzyszenia Rosasport, zajmującego się w ramach klubu koszykówką na niższych szczeblach.

Teraz będzie prezesem spółki Rosa S.A. – zastąpi w tej funkcji Przemysława Saczywko, czyli syna Romana Saczywko, który w 2004 roku rozpoczął budowę koszykarskiego ośrodka w Radomiu.

– Przemek ma coraz więcej nowych zajęć i projektów do zrealizowania – przy Fundacji Rosa Radom, ale też stricte biznesowych. Sam uznał, że prezes musi być bardziej dostępny dla klubu i uczestniczyć w sprawach bieżących, a on będzie miał mniej czasu. I zaproponował Piotra Kardasia – mówi Roman Saczywko.

– Piotrek to kandydat naturalny, można powiedzieć, że nasz wychowanek. Człowiek od lat związany z klubem, zaangażowany w jego życie, przez ostatnie lata ściśle współpracował z Przemkiem – dodaje szef szefów koszykówki spod znaku Rosy.

– Ja w pewnym sensie będę robił to, co do tej pory, bo z zewnątrz nie było tego widać, ale już wcześniej pomagałem w klubie w wielu rolach – mówi Kardaś. – Jestem z Radomia, mam dobre kontakty w mieście, zajmowałem się szukaniem sponsorów, organizacją klubu. Z Przemkiem Saczywko od dłuższego czasu rozmawialiśmy o tym, by zwiększyć moje zaangażowanie.

Jeśli Kardaś został prezesem, to automatycznie stał się także zwierzchnikiem trenera Wojciecha Kamińskiego, którego na co dzień jest asystentem. Nieźle pokręcona sytuacja. – No tak, śmiejemy się z Wojtkiem, że tworzymy teraz taki toksyczny związek – mówi Kardaś.

– Ale dla dobra naszej współpracy ustaliliśmy, że ocena trenera pozostanie w gestii tego, kto go zatrudniał, czyli Przemka Saczywko – dodaje jednak nowy prezes.

– Organizacją pracy przy pierwszym zespole, skautingiem, przygotowaniem do meczów itd., dalej będziemy zajmować się razem z Wojtkiem. Terminarz jest napięty, na brak pracy nie narzekamy.

– Zresztą nasz szef szefów powiedział niedawno, że jako organizacja wciąż jesteśmy bliżej początku niż końca. Jako młody klub coś tam już osiągnęliśmy, ale wielu rzeczy wciąż się uczymy – mówi nowy prezes Rosy.

Cóż, być może niebawem trzeba będzie się też nauczyć tego, że by budować krajową potęgę i solidny europejski klub, stanowiska w klubie trzeba raczej mnożyć, a nie łączyć. Zespolenie funkcji prezesa i asystenta trenera – nawet, jeśli będzie je pełnił człowiek tak lubiany i zżyty z klubem jak Piotr Kardaś – trudno uznać, za krok do przodu.

ŁC