Zmiany w Eurolidze – koniec strzałki, dzika karta dla Zenitu

To koniec strzałki wskazującej posiadanie w przypadku piłki przetrzymanej w Eurolidze – wraca podrzut piłki, czyli zasada obowiązująca w NBA. Nieoczekiwania, w ostatniej chwili dziką kartę otrzymał także Zenit St. Petersburg.

Strzałka wskazująca posiadanie to jedna z największych różnic między koszykówką FIBA, a tą zza oceanu. Euroliga od nadchodzącego sezonu zbliży się do NBA i także zniesie strzałkę – wróci do podrzutu piłki w przypadku piłki przetrzymanej.

To nie koniec zmian zaczerpniętych z NBA. Jakiekolwiek faule techniczne – trenera, ławki, czy zawodnika, nie będą wliczane do fauli zespołowych. Do tej pory w Europie przewinienia techniczne zaliczane były do fauli zespołowych.

Zmiany dotyczą meczów rozgrywanych w ramach Euroligi. FIBA raczej nie rozważa zmian w tym zakresie, choć powrót do podrzutu piłki mógłby być krokiem w kierunku uatrakcyjnienia widowiska. Jednak konflikt pomiędzy Euroligą i FIBA trwa dalej i nic wskazuje na to, by miał się zakończyć, więc ciężko przypuszczać, by FIBA zdecydowała się teraz na podobne zmiany.

Wraz ze zmianami w przepisach Euroliga ogłosiła także pełną listę drużyn na nadchodzący sezon. Dość nieoczekiwanie pojawił się na niej Zenit Sankt Petersburg, który w ostatniej chwili otrzymał dziką kartę. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że pewniakiem do tego miejsca jest Partizan Belgrad, mówiło się też o Lokomotivie Kubań Krasnodar.

Pełny skład Euroligi na sezon 2019/20:

ALBA Berlin, Anadolu Efes Istanbul, AX Armani Exchange Olimpia Mediolan, Crvena Zvezda mts Belgrad, CSKA Moskwa, FC Barcelona Lassa, FC Bayern Monachium, Fenerbahce Beko Istanbul, Chimki, KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi FOX Tel Aviv, Olympiacos Piraeus, Panathinaikos OPAP Ateny, Real Madyt, Valencia Basket, Żalgiris Kowno, Zenit St Petersburg.

RW

