Zmiany w Polpharmie – Lichtański za Gronka

Marcin Lichtański, dotychczasowy asystent, poprowadzi Polpharmę Starogard Gd. w sezonie 2019/20. Jego asystentem będzie Marcin Kloziński, który w ubiegłym sezonie bez powodzenia prowadził Trefla Sopot.

Z Polpharmą, mimo udanego sezonu, żegna się Artur Gronek. Według nieoficjalnych informacji, jest jednym z kandydatów do objęcia TBV Startu Lublin. Polpharma, przy okazji komunikatu o nowym sztabie trenerskim, potwierdziła też, że na Kociewiu pozostaje – robiący szybkie postępy – rzucający Daniel Gołębiowski.

Treść oficjalnego komunikatu klubu:

„Marcin Lichtański (44 lata) będzie trenerem Polpharmy Starogard Gdański w sezonie 2019/2020. Jego asystentem został Marcin Kloziński (36 lat).

Marcin Lichtański debiutuje w roli pierwszego szkoleniowca na poziomie ekstraklasy. Przez ostatnie dwa lata pracował jako asystent w Polpharmie – pomagając Milijii Bogicevicowi oraz Arturowi Gronkowi. Wcześniej pracował w tym charakterze w Polskim Cukrze Toruń. Marcin Lichtański prowadził MCKiS Jaworzno, kadrę U18 oraz zespoły młodzieżowe Trefla Sopot.

„Po latach pracy w charakterze asystenta przyszedł czas sprawdzianu w roli pierwszego trenera. Pracuję w Starogardzie od dwóch lat. Przedstawiłem prezesowi Poziemskiemu swój pomysł na zespół i został on zaakceptowany. Czy nie boję się presji? Po tylu latach pracy w koszykówce, m.in. jako trener kadry U-18, twierdzę, że nie. Bez presji człowiek nie rozwija się.

Preferuję szybką koszykówkę . Obrazowo mówiąc, moja filozofia jest zbliżona do filozofii Artura Gronka. Różnią nas detale, dotyczące głównie gry w defensywie.

W budowie zespołu najważniejsi są Polacy: chciałbym mieć w składzie przynajmniej dwóch graczy z polskim paszportem, którzy wniosą jakość do drużyny. Do tego młodzi-zdolni. Doskonale zdaję sobie sprawę z naszych ograniczeń budżetowych.

Przygotowania mamy zamiar rozpocząć 5 sierpnia. Bardzo się cieszę, że będę pracował z Marcinem Klozińskim. Świetnie się znamy, właściwie to ja namówiłem go na pracę w Treflu Sopot. Wiem, czego się spodziewać” – mówi Marcin Lichtański, trener Polpharmy Starogard Gdański.









„Marcin Lichtański zaproponował naszemu klubowi ciekawy pomysł na zespół w ramach naszego budżetu, co ma dla nas istotne znaczenie. Jego asystentem i prawą ręką będzie Marcin Kloziński z czego również bardzo się cieszę” – mówi Jarosław Poziemski, prezes SKS Sportowa S.A.

Marcin Kloziński współpracował z Marcinem Lichtańskim w grupach młodzieżowych Trefla Sopot. W minionym sezonie prowadził przez kilka miesięcy pierwszy zespół Trefla.

„Bardzo się cieszę, że dołączam do sztabu szkoleniowego Polpharmy Starogard Gdański. Będę chciał pomóc klubowi oraz Marcinowi Lichtańskiemu w osiągnięciu jak najlepszych wyników w nadchodzącym sezonie. Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie okresu przygotowawczego” – podkreśla Marcin Kloziński.

Duet Lichtański- Kloziński może liczyć w tym momencie na dwóch zawodników: Pawła Dzierżaka oraz Daniel Gołębiowskiego, który przedłużył właśnie umowę z klubem.

„Zostałem w Starogardzie, bo widzę tutaj szansę na rozwój swoich umiejętności. Mam nadzieję odgrywać większą rolę w zbliżającym się sezonie” – mówi Daniel Gołębiowski, skrzydłowy Kociewskich Diabłów.”

