Zmiażdżeni przez siatkówkę – Superpuchar bez widzów

Ciekawego meczu Anwilu Włocławek z Polskim Cukrem Toruń o Superpuchar prawie nikt w telewizji nie oglądał. Cały kraj żył występem siatkarzy, swoje zrobiła też mniej atrakcyjna antena Polsatu.

Spotkanie w Gnieźnie o Superpuchar Polski rozegrano w sobotę, 29 września o godz. 20.00. Transmisję TV pokazała stacja Polsat Sport Extra. Według badań Nielsen Audience Measurement, średnia oglądalność meczu (bez przekazu w Internecie) wyniosła zaledwie 4 415 osób.

W sobotę kibice żyli reprezentacją siatkarzy, grającą półfinał MŚ z USA. Na samym Polsacie Sport średnia oglądalność meczu wyniosła ok. 1.6 miliona osób. Równolegle na TVP Sport ten sam mecz oglądało średnio ok. 1.1 miliona osób, nie mówiąc o kilkumilionowej widowni w „Jedynce”. Żeby pokazać skalę zainteresowania siatkówką – powtórkę meczu Brazylia – Serbia, która rozpoczęła się o 2 w nocy na Polsacie Sport, średnio oglądało ok. 53 tysiące osób.

We wtorek, 2 października, Eurosport 1 pokazywał o godz. 20.00 transmisję pierwszego meczu Arki Gdynia w EuroCup. Średnia oglądalność wyniosła ok. 9.1 tys. osób.

Z zaległości statystycznych, jeszcze niedawne mecze reprezentacji Polski koszykarzy na TVP Sport:

Włochy – Polska (14.09), średnia oglądalność 97.3 tys.

Polska – Chorwacja (17.09), średnia oglądalność 219.4 tys. (PZKosz podawał, że w szczytowym momencie było to nawet ponad 400 tys. widzów)

TS

