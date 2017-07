Zmierzch legendy? Prezes Pyszniak nie będzie trenerem Siarki

Tarnobrzeski klub oficjalnie potwierdził zakończenie walki o PLK i grę w 1 lidze. Nowym trenerem Siatki zostanie Arkadiusz Papka.

Siarka w ostatnich latach miała taki status i wiązało się z nią tyle cudownych „utrzymań” w lidze, że do samego końca wielu kibiców w całym kraju nie wykluczało, że uda się jeszcze ten jeden raz. Jednak w piątek, 14 lipca Siarka nie przystąpiła do procesu licencyjnego w PLK i stało się jasne, to co podejrzewaliśmy w naszych wcześniejszych tekstach.

Jak poinformował serwis echodnia.eu, nowym trenerem zespołu będzie Arkadiusz Papka, dotychczasowy asystent Pyszniaka w ekstraklasie, który już zaliczył epizod w roli pierwszego szkoleniowca. O konstrukcji składu na 1 ligę mówi jednak sam prezes:

– Skład będzie oparty na młodych zawodnikach, którzy wzmocnieni zostaną dwoma, może trzeba doświadczonymi graczami. Dobrze by było gdyby został u nas doświadczony Tomasz Wojdyła, prowadzimy z nim w tej sprawie rozmowy – ujawnia Pyszniak na łamach echodnia.eu.

Budowa składu prosta jednak nie będzie, z drużyny ma odejść większość zawodników, zwłaszcza ci już ograni w ekstraklasie, jak np. Jakub Patoka.

Ustąpienie Zbigniewa Pyszniaka to oczywiście rewolucja. Barwny prezes – trener jest bohaterem niezliczonej ilości anegdot, ale też człowiekiem, który już wielokrotnie ratował tarnobrzeską koszykówkę przed upadkiem. Czy on i Siarka wrócą jeszcze do PLK? Już to kilka razy przerabialiśmy, włącznie z powrotami samego Pyszniaka, ale tym razem będzie naprawdę ciężko.

