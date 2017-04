Znakomity John Wall, awans Wizards – teraz Boston!

Aż 42 punkty, z czego 19 w czwartej kwarcie, zdobył rozgrywający z Waszyngtonu w meczu nr 6 w Atlancie. Jego zespół wygrał pewnie, 115:99, i awansował do półfinału Konferencji Wschodniej.

Kolejnym rywalem Wizards będą Celtics, którzy także w piątek wyeliminowali Chicago Bulls. Pierwszy mecz w Bostonie odbędzie się już w niedzielę i zapowiada się ekscytująca seria – przecież w sezonie zasadniczym były spotkania, w których między Celtics i Wizards iskrzyło, a bilans tej rywalizacji to na razie 2-2.

Obie drużyny przystąpią do niej jednak pewne siebie – Wizards wygrali dwa mecze z rzędu z Hawks, z czego ten piątkowy bardzo pewnie. Goście prowadzili w Atlancie od początku, tuż po przerwie było nawet 68:46.

Hawks wzięli się jednak do roboty, w ostatniej części zbliżyli się na trzy punkty i mieli okazję jeszcze bardziej zmniejszyć straty, ale John Wall na to nie pozwalał – po obu stronach boiska. Dennisa Schrodera zablokował w taki sposób:

Po tej akcji Wall zdobył cztery punkty z rzędu, a gdy chwilę później Hawks znów zbliżyli się na trzy oczka, miał asystę przy trafieniu Bradleya Beala, a potem rzucił 13 ostatnich punktów dla Wizards w tym meczu. W większości z rzutów wolnych – w sumie miał 9/10 z linii.

W całym spotkaniu Wall zdobył 42 punkty, czyli ustanowił swój rekord play-off. Miał 16/25 z gry, a także 8 asyst i 4 przechwyty (choć także 7 strat). Beal dodał 31 oczek – obwód Wizards był po prostu nie do zatrzymania.

Marcin Gortat miał problemy z faulami, rozegrał tylko 18 minut, w których zdobył 2 punkty, miał 7 zbiórek i 3 asysty. Niewiele dłużej u rywali grał Dwight Howard (23 minuty) – on rzucił 9 punktów, zebrał 7 piłek, miał 2 przechwyty.

