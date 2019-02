Znamy dwunastkę – Polacy ruszają do Chorwacji

Łukasz Kolenda i Mathieu Wojciechowski tym razem nie zmieścili się w meczowym składzie reprezentacji Polski, zadebiutuje w niej za to Dariusz Wyka. Nasi koszykarze w czwartek rano wylatują na arcyważne spotkanie z Chorwacją.

Jordan Why Not Zer0.2 – doskonałe buty do gry w basket! >>

Biało-Czerwoni w poniedziałek w Warszawie rozpoczęli przygotowania do ostatniego okienka kwalifikacyjnego do Mistrzostw Świata. Trener Mike Taylor po pierwszych treningach wybrał dwunastu graczy, którzy zagrają z Chorwatami. Na tym etapie podziękował za współpracę Łukaszowi Kolendzie i Mathieu Wojciechowskiemu.

– Łukasz Kolenda to przyszłość reprezentacji Polski na pozycji rozgrywającego. Każdy trening z kadrą jest dla niego niezwykle ważny. W tym momencie postawiliśmy jednak na bardziej doświadczone jedynki. Mamy przecież A.J. Slaughtera, Łukasza Koszarka i Kamila Łączyńskiego – to świetne przykłady do naśladowania dla Łukasza. Mamy nadzieję, że go zainspirują i pomogą w jego dalszej karierze. Jesteśmy szczęśliwi, że Łukasz mógł być tutaj z nami i życzymy mu udanej dalszej części sezonu z Treflem Sopot – mówi trener Mike Taylor.

Szansę na debiut w reprezentacji Polski otrzyma Dariusz Wyka z Arki Gdynia. – Wywarł na nas bardzo pozytywne pierwsze wrażenie. Dodaje trochę centymetrów i bloki z pozycji silnego skrzydłowego. Dzięki pozytywnemu nastawieniu szybko wkomponował się w drużynę. To świetny moment w jego koszykarskiej karierze – dodaje trener Taylor.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Chorwacją:

Rozgrywający:

#55 Koszarek Łukasz, Stelmet Enea BC Zielona Góra

#15 Łączyński Kamil, Anwil Włocławek

#6 Slaughter AJ, ASVEL Villeurbanne

Rzucający

#33 Gruszecki Karol, Polski Cukier Toruń

#9 Ponitka Mateusz, Lokomotiw Kubań Krasnodar









Niscy skrzydłowi

#3 Sokołowski Michał, Stelmet Enea BC Zielona Góra

#12 Waczyński Adam, Unicaja Malaga

Silni skrzydłowi

#5 Cel Aaron, Polski Cukier Toruń

#91 Wyka Dariusz, Arka Gdynia

Środkowi

#34 Hrycaniuk Adam, Stelmet Enea BC Zielona Góra

#1 Lampe Maciej, Jilin Northeast Tigers

#7 Sulima Krzysztof, Polski Cukier Toruń

Mecz Chorwacja – Polska w piątek, o godz. 18.00, transmisja w TVP Sport. Zwycięstwo w tym meczu da nam awans do Mistrzostw Świata w Chinach.

na podstawie: PZKosz

