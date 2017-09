Znamy pary 1/8 finału – jest kilka hitów!

Litwa – Grecja oraz Hiszpania – Turcja to najciekawsze pojedynki pierwszej rundy pucharowej EuroBasketu. Wierzymy też, że nasi pogromcy z Finlandii uporają się z Włochami.

W ostatnim meczu całej fazy grupowej Łotwa pokonała w czwartkowy wieczór Turcję 89:79. Stawka była spora – uniknięcie już w następnym meczu pojedynku z głównym faworytem do złota, czyli Hiszpanią. Na braci Gasol i spółkę wpadają zatem gospodarze – reszta turnieju odbędzie się bowiem w Stambule.

Oto zestaw par 1/8 finału EuroBasketu 2017:

Sobota, 9 września

11.30 Ukraina – Słowenia (typ PK: Słowenia)

14.15 Francja – Niemcy (typ PK: Francja)

17.45 Włochy – Finlandia (typ PK: Finlandia)

20.30 Litwa – Grecja (typ PK: Litwa)

Niedziela, 10 września

11.30 Łotwa – Czarnogóra (typ PK: Łotwa)

14.15 Serbia – Węgry (typ PK: Serbia)

17.45 Hiszpania – Turcja (typ PK: Hiszpania)

20.30 Chorwacja – Rosja (typ PK: Chorwacja)

