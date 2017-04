Znamy pary play-off: Anwil – Czarni, Stal – Dąbrowa

W teoretycznie najciekawszej rywalizacji drużyn z miejsc 4-5 spotkają się Polski Cukier Toruń z Rosą Radom. O ósemkę do końca dzielnie walczył Trefl Sopot, ale minimalnie lepsze okazały się Polpharma Starogard i Energa Czarni Słupsk.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Wszystko rozstrzygnęło się w niedzielę wczesnym popołudniem. Znaliśmy rozstawienie na miejscach 1-3, pozostałe pozycje pozostawały zagadką. Ostatecznie, po 30. kolejce, sytuacja w ósemce wygląda tak:

1. Anwil

2. Stelmet

3. Stal

4. Polski Cukier

5. Rosa

6. Dąbrowa

7. Polpharma

8. Czarni

A to oznacza, że w ćwierćfinałach play-off (do trzech zwycięstw) zmierzą się:

Anwil – Czarni

Stelmet – Polpharma

Stal – Dąbrowa

Polski Cukier – Rosa

Play-off rozpoczyna się w czwartek, rozkład pierwszych spotkań z transmisjami wygląda następująco:

4 maja, czwartek:

Polski Cukier – Rosa (godz. 17.45, Polsat Sport)

Anwil – Czarni (godz. 20, Emocje.TV)

5 maja, piątek:

Stal – Dąbrowa (godz. 17.45, Polsat Sport)

Stelmet – Polpharma (godz. 20, Emocje TV)

6 maja, sobota:

Anwil – Czarni (godz. 17.45, Polsat Sport Extra)

Polski Cukier – Rosa (godz. 20, Emocje.TV)

7 maja, niedziela:

Stal – Dąbrowa (godz. 18, Emocje.TV)

Stelmet – Polpharma (godz. 20.30, Polsat Sport)

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>