Znamy ratingi z gry NBA2k20 – LeBron i Kawhi najwyżej 

LeBron James i Kawhi Leonard – to dwójka najlepszych koszykarzy NBA zdaniem twórców gry NBA2k20, obaj otrzymali ocenę 97. Najlepszy rating wśród debiutantów ma zaś Zion Williamson – 81.

Najnowsza edycja gry NBA 2k – NBA 2k20 będzie dostępna dla graczy już 6 września. Wcześniej jednak, tradycyjnie już, poznaliśmy ratingi zawodników w grze.

Znów najlepiej oceniony został LeBron James – 97 (maksymalnie 99), choć tym razem taki sam overall rating ma także MVP Finałów Kawhi Leonard.

Drugi najwyższy, 96, ma aż trzech graczy, w tym dwóch najpoważniejszych kandydatów do nagrody MVP za poprzedni sezon – Giannis Antetokounmpo i James Harden, a także Kevin Durat. Pierwsza dziesiątkę zamyka Joel Embiid z oceną 91.

TOP10:

1. LeBron James – 97 (poprzednio 98)

2. Kawhi Leonard – 97 (poprzednio 94)

3. Giannis Antetokounmpo – 96 (poprzednio 94)

4. James Harden – 96 (poprzednio 96)

5. Kevin Durant – 96 (poprzednio 97)

6. Stephen Curry – 95 (poprzednio 95)

7. Anthony Davis – 94 (poprzednio 94)

8. Paul George – 93 (poprzednio 89)

9. Damian Lillard – 92 (poprzednio 90)

10. Joel Embiid – 91 (poprzednio 90)

Poznaliśmy także oceny pięciu debiutantów wybranych z najwyższymi wyborami. Zion Williamson jest jedynym graczem powyżej 80 – 81.

RW