Znamy skład Final Four – Duke i Kentucky za burtą

Za trzecim razem już się nie udało prześlizgnąć Duke do kolejnej rundy turnieju NCAA. Michigan State pokonało Ziona Williamsona i spółkę 68:67. Odpadła także inna wielka marka – Kentucky, którzy przegrali z Auburn 71:77.

Duke już dwukrotnie w tegorocznym turnieju March Madness mogło liczyć na szczęście w końcówkach. Tym razem jednak ono uśmiechnęło się do ich rywali, czyli Michigan State, którzy wygrali 68:67. RJ Barrett zawiódł na 5 sekund przed końcem spotkania na linii rzutów wolnych – trafił tylko jedną próbę i to drugą, którą chyba nawet chciał spudłować.

Zion Williamson zdobył 24 punkty, trafił 10 z 19 rzutów i zebrał 14 piłek. Popisał się także kilkoma efektownymi blokami. Barrett skończył mecz z 21 „oczkami” (7 z 17 rzutów z gry) i 6 zbiórkami. Obaj w sumie zanotowali 12 strat.

Spartan w meczu z Michigan State ciągnął duet Xavier Tillman i Cassius Winston. Ten pierwszy zdobył 19 punktów, a jego trójka wyprowadziła Spartans na prowadzenie 68:66. Winston skończył mecz z dorobkiem 20 punktów i 10 asyst.

Z turniejem NCAA pożegnali się także rozstawieni z dwójką w swoim regionie Kentucky. Jeden z najbardziej znanych zespołów akademickich przegrał nieoczekiwanie z rozstawionymi z piątką Auburn 71:77. Dla wygranych 50 punktów zdobył duet Bryce Bowen i Jared Harper.

Za nami już wszystkie mecze fazy Elite Eight. W Final Four zagrają ze sobą Michigan State i Texas Tech oraz Virginia i Auburn. Wielki finał odbędzie się w Minneapolis, 8 kwietnia.

