Znamy składy na Mecz Gwiazd – zmiana warty w NBA!

Nie ma Chrisa Paula, Dwyane’a Wade’a oraz Carmelo Anthony’ego. Nie ma też Joela Embiida i… Zazy Paczulii – NBA ogłosiła rezerwowych na mecz, który odbędzie się 19 lutego w Nowym Orleanie.

W takich butach grają gwiazdy NBA >>

Składy pierwszych piątek, które w głosowaniach wybierali kibice, koszykarze i przedstawiciele mediów, znaliśmy już od kilku dni – to Kyrie Irving, DeMar DeRozan, Jimmy Butler, LeBron James oraz Giannis Antetokounmpo na Wschodzie oraz Stephen Curry, James Harden, Kawhi Leonard, Kevin Durant oraz Anthony Davis na Zachodzie.

W czwartek poznaliśmy rezerwowych:

Wschód: Isaiah Thomas, John Wall, Kyle Lowry, Kemba Walker, Paul George, Paul Millsap, Kevin Love.

Zachód: Russell Westbrook, Klay Thompson, Gordon Hayward, Draymond Green, DeMarcus Cousins, Marc Gasol, DeAndre Jordan.

Szczerze mówiąc, to nie za bardzo jest się do czego przyczepić – skandali nie ma. Choć na pewno będą głośne dyskusje, czy powołanie nie należało się jednak Joelowi Embiidowi lub Bradleyowi Bealowi na Wschodzie oraz Chrisowi Paulowi i Rudy’emu Gobertowi na Zachodzie. Najbardziej brakuje Embiida, który wniósł do NBA coś niesamowitego na boisku, ale też poza nim, no i Paula, który ma bardzo dobry sezon. Ten drugi i tak nie mógłby wystąpić w Nowym Orleanie ze względu na kontuzję, ale może właśnie dlatego należało go docenić, a potem wymienić np. właśnie na Haywarda?

Jednak brak wyboru Paula, a także Dwyane’a Wade’a i Carmelo Anthony’ego pokazuje, że w NBA następuje zmiana warty i cenieni na początku wieku gracze spadli o półkę niżej, nie są już tak wielkimi gwiazdami. Nadżera ich czas, ale też coraz lepsza konkurencja.

Wade, gdyby obowiązywał stary system głosowania, zagrałby w Nowym Orleanie w pierwszej piątce, fani znów widzieli go w gronie największych gwiazd, rzucający Chicago Bulls wystąpiłby w 13. kolejnym Meczu Gwiazd. Ale nie wystąpi i trudno wyobrazić sobie, by dostąpił tego zaszczytu za rok. Jego czas po prostu mija.

Wśród rezerwowych jest za to trzech debiutantów – to Walker, Hayward oraz Jordan. I ciekawostka – trenerzy zdecydowali, że w składzie Wschodu znajdzie się aż pięciu rozgrywających: Irving, Wall, Thomas, Lowry i Walker. LeBron James powinien być zadowolony.

PS W Meczu Gwiazd w Nowym Orleanie nie zagra też Zaza Paczulia. Cóż, sorry Zaza.

W takich butach grają gwiazdy NBA >>