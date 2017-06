Znamy terminy PLK na przyszły sezon – startujemy 30 września

Trzy dni wcześniej, 27 września, Stelmet z Anwilem zagrają o Superpuchar. W trakcie rozgrywek będą dwie przerwy na mecze eliminacji mistrzostw świata – w listopadzie i w lutym. Runda zasadnicza zakończy się 22 kwietnia, play-off ruszy cztery dni później.

PLK rozesłała klubom terminy 30 ligowych kolejek w sezonie 2017/18. Ich liczba zakłada, że w rozgrywkach weźmie udział 16 drużyn. Wstępny terminarz ma powstać po zakończeniu procesu licencyjnego, do 11 sierpnia. Jego ostateczna wersja – najpóźniej do 25 sierpnia.

Sezon tradycyjnie rozpocznie się od Superpucharu – 27 września w walce o to trofeum spotkają się mistrz i zdobywca Pucharu Polski Stelmet Zielona Góra z finalistą Pucharu Polski Anwilem Włocławek.

A potem zacznie się granie ligowe – przeważnie weekendowe, w planie są tylko trzy środowe kolejki. Będzie też mecz świąteczny – jedno spotkanie 12. rundy rozegrane zostanie 26 grudnia, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Podobnie będzie przy okazji Świąt Wielkanocnych, kiedy mecze rozgrywane będą w sobotę (31 marca) oraz poniedziałek (2 kwietnia).

W trakcie sezonu będą dwie przerwy od ligi na mecze reprezentacji – między 18-19 listopada i 2-3 grudnia oraz między 10-11 lutego i 3-4 marca. Ta druga dla niektórych potrwa trzy tygodnie, bo przed eliminacjami MŚ, w dniach 15-18 lutego, odbędzie się finałowy turniej o Puchar Polski.

Rozkład ligowych kolejek w sezonie 2017/18:

1. kolejka: 30 września – 1 października

2. kolejka: 7-8 października

3. kolejka: 14-15 października

4. kolejka: 21-22 października

5. kolejka: 28-29 października

6. kolejka: 4-5 listopada

7. kolejka: 11-12 listopada

8. kolejka: 18-19 listopada

9. kolejka: 2-3 grudnia

10. kolejka: 9-10 grudnia

11. kolejka: 16-17 grudnia

12. kolejka: 23 grudnia, 26 grudnia (wtorek, 1 mecz)

13. kolejka: 30 grudnia

14. kolejka: 3 stycznia (środa)

15. kolejka: 6-7 stycznia

16. kolejka: 13-14 stycznia

17. kolejka: 20-21 stycznia

18. kolejka: 27-28 stycznia

19. kolejka: 3-4 lutego

20. kolejka: 10-11 lutego

21. kolejka: 3-4 marca

22. kolejka: 10-11 marca

23. kolejka: 17-18 marca

24. kolejka: 21 marca (środa)

25. kolejka: 24-25 marca

26. kolejka: 31 marca, 2 kwietnia (poniedziałek)

27. kolejka: 7-8 kwietnia

28. kolejka: 14-15 kwietnia

29. kolejka: 18 kwietnia (środa)

30. kolejka: 21-22 kwietnia

Ćwierćfinały play-off:

1. mecze: 26-27 kwietnia (czwartek-piątek)

2. mecze: 28-29 kwietnia (sobota-niedziela)

3. mecze: 1-2 maja (wtorek-środa)

4. mecze: 3-4 maja (czwartek-piątek)

5. mecze: 6-7 maja (niedziela-poniedziałek)

Półfinały play-off:

1. mecze: 10-11 maja (czwartek-piątek)

2. mecze: 12-13 maja (sobota-niedziela)

3. mecze: 15-16 maja (wtorek-środa)

4. mecze: 17-18 maja (czwartek-piątek)

5. mecze: 20-21 maja (niedziela-poniedziałek)

Finał:

24 maja (czwartek)

26 maja (sobota)

29 maja (wtorek)

31 maja (czwartek)

3 czerwca (niedziela)

5 czerwca (wtorek)

7 czerwca (czwartek)

Mecze o 3. miejsce:

25 maja (piątek)

28 maja (poniedziałek)

30 maja (środa)

Superpuchar Polski: Stelmet Zielona Góra – Anwil Włocławek (27 września, środa)

Puchar Polski: 15-18 lutego (czwartek-niedziela)

ŁC

