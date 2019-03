Znika przepis o 2 Polakach – czas na opcję 7+5

PLK potwierdziła oficjalnie, że od następnego sezonu nie będzie już obowiązywał przepis o konieczności wystawiania minimum 2 zawodników miejscowych w trakcie gry. W składzie meczowym będzie musiało znaleźć się 7 Polaków.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Zarząd Polskiego Związku Koszykówki wprowadził zmiany do Regulaminu PLK, które dotyczą udziału w rozgrywkach zawodników miejscowych. Nowe zapisy będą obowiązywały od sezonu 2019/2020.

Zamiast obowiązkowych 2 Polaków na parkiecie, będzie obowiązywała zasada 7+5 w meczowej dwunastce. Obecnie cudzoziemców w składzie może być 6, zatem ich liczba ma zostać zmniejszona.

PLK wprowadza jednocześnie furtkę dla drużyn grających w europejskich pucharach (Euroliga, Eurocup, Liga Mistrzów), które za dodatkową opłatą (wg nieoficjalnych informacji – 100 000 złotych ze sezon) będą mogły wpisywać do składu po 6 cudzoziemców.

Wkrótce nasz komentarz na ten temat.

red.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>