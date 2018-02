Zniknie przepis o 2 Polakach? Kluby już go nie chcą

Aż 13 z 16 ligowych klubów opowiedziało się za zniesieniem przepisu o obowiązku posiadania 2 Polaków na boisku. Do spotkania z władzami PLK doszło w trakcie turnieju o Puchar Polski.

Podczas spotkania przedstawicieli klubów Energa Basket Ligi w Warszawie, m.in. z jej nowym prezesem Radosławem Piesiewiczem, doszło do głosowania nad ewentualną zmianą jednej z najbardziej kontrowersyjnych reguł. Zdecydowana większość przedstawicieli drużyn opowiedziała się za zgłoszoną propozycją.

Według naszych informacji, wynik głosowania brzmiał 13:2. Za pozostawieniem obecnego przepisu głosowały Stelmet Zielona Góra i Rosa Radom. Na spotkaniu zabrakło zaś przedstawicieli MKS Dąbrowa Górnicza.

Limity nie zostaną zniesione. Jeśli dojdzie do jakiejś zmiany, to raczej złagodzona zostanie formuła – na wersję „maksymalnie 5 cudzoziemców w składzie”, bez konieczności liczenia paszportów w trakcie gry. I tak będzie to już pewnym postępem, ułatwiającym trenerom prowadzenie zespołów.

– Nie ma żadnych namacalnych efektów obowiązywania przepisu o 2 Polakach, który dla klubów oznacza dodatkowe koszty – powiedział PolskiKosz.pl po spotkaniu jeden z ligowych prezesów.

Rozwiązanie „max 5 cudzoziemców” nie oznacza, wbrew pozorom, tego samego, co „7 Polaków w meczowym składzie”. W trakcie rozmów pojawiła się bowiem sugestia, aby kluby miały możliwość zagrania meczu także z tylko 5 Polakami w 10-osobowej rotacji.

Wstępnie także omawiano propozycję, aby kluby rywalizujące w europejskich pucharach mogły, w formie swego rodzaju premii i wsparcia, grać z 6 cudzoziemcami w składzie.

Najważniejsze – to głosowanie nie ma żadnego charakteru wiążącego. To tylko opinia, jaką kluby przekazały władzom ligi. Według naszych nieoficjalnych informacji, ostateczna decyzja w tej sprawie i tak będzie należała do PZKosz, który zastrzegł sobie kontrolę nad takimi zasadami w umowie licencyjnej.

Ważną kwestią, związaną limitami, jest też wielkość ligi. Z niedawnej wypowiedzi prezesa Piesiewicza dla „Przeglądu Sportowego” wynika, że nie ma jeszcze w tej sprawie decyzji, może to być 16 drużyn, a może i 18. Nie sposób zatem powiedzieć, czy liga faktycznie będzie reformowana i czy zmiany będą szły w dobrym kierunku.

TS

