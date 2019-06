Znów dramat Warriors – Klay Thompson z poważną kontuzją (WIDEO)

Był w niesamowitym gazie, zdobył 30 punktów w 32 minuty, ale z powodu kontuzji nie był w stanie dokończyć spotkania. Klay Thompson zerwał więzadła w kolanie, a jego Warriors w czwartej kwarcie dali się przegonić Raptors, którzy sięgnęli po mistrzostwo.

Warriors musieli mocno zadrzeć z koszykarskimi bogami. Po zerwanym Achillesie Kevina Duranta, tym razem pech związany z kontuzjami padł na Klaya Thompsona. Rzucający Golden State pomimo ogromnych chęci i woli walki nie był w stanie dokończyć meczu numer 6 z uwagi na kontuzję kolana. Doznał jej w starci z Dannym Greenem, faulowany przy wejściu na kosz. (wideo poniżej)

Urazy nie oszczędzają Warriors i w znacznym stopniu przyczyniły się do tego, że ustępujący mistrzowie musieli uznać wyższość w finałach Toronto Raptors.

Thompson już jeden mecz pauzował w tych finałach (trzeci). Nie był zdrowy, ale przy braku Duranta grać musiał i przede wszystkim chciał. Skończyło się najgorzej jak mogło – zerwanym lewym ACL, czyli więzadłem krzyżowym w kolanie.

Klay był bardzo gorący w meczu numer 6 i to on, a nie Steph Curry, prowadził swój zespół do zwycięstwa. W sumie zdobył 30 punktów w 32 minuty, trafił 8/12 rzutów z gry, w tym 4 razy za 3 punkty.

Thompson w finałach zdobywał średnio blisko 26 punktów. Jego trafienia były nieocenione. W meczu numer 5 to jego dwie trójki pozwoliły Warriors przedłużyć tę serię. W finałach, przy najlepszej możliwej obronie trafił w sumie 24 trójki z 41 oddanych, czyli 58,5%.

Kiedy go zabrakło, atak Warriors się posypał. Curry był podwajany, co skutecznie wybiło z rytmu Golden State. Raptors w końcówce wyszli na minimalne prowadzenie, które utrzymali do ostatniej syreny. Relacja z meczu TUTAJ >>

Raptors wygrali 114:110 i tym samym sięgnęło po mistrzostwo NBA. Jednak kto wie, jak potoczyłyby się te finały, gdyby nie ogromny pech zawodników Warriors.

