Co za zwrot akcji – Waczyński i Unicaja zdobyli EuroCup!

Niezwykły pościg i happy end – Unicaja Malaga wygrała decydujący mecz finału EuroCup z Valencią 63:58. Zdobyła nie tylko europejski puchar, ale również miejsce w Eurolidze.

Długo zanosiło się planową wygraną faworytów z Valencii, którzy prowadzili w czwartej kwarcie już 56:43! A na dodatek Unicaja grała już bez Alena Omicia, który pod koniec trzeciej części został wyrzucony z boiska za to, że wstał z ławki, by powstrzymać chętnego do przepychanki z Nemanją Nedoviciem Rafę Martineza.

Unicaja leżała na deskach, ale wstała. Z konieczności obniżony skład zaczął lepiej bronić, Daniel Diez i Jamar Smith trafili po dwie trójki, goście zaliczyli niesamowity zryw 18:0! Valencia – niepokonana u siebie od 22 spotkań – zaczęła się trząść i tracić kontrolę, koszykarze z Malagi przejęli ten mecz.

Czwarta kwarta zakończyła się wynikiem 20:4, cały mecz Unicaja wygrała 63:58, a finał 2-1. To była trzecia kolejna seria play-off po ćwierćfinale i półfinale, którą zespół z Malagi wygrał startując z niższej pozycji, bez przewagi boiska.

Adam Waczyński zaczął finałowy mecz od celnej trójki, ale potem już nie wpisał się na listę strzelców. Zagrał niecałe 17 minut, miał 6 zbiórek. Zdobycie europejskiego pucharu to jego największe osiągnięcie w karierze, a gra w przyszłym sezonie w Eurolidze to szansa na kolejny krok do przodu.

