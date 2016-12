Zwycięstw! Gwiazd! Medali! Pucharów!

Polskiemu Cukrowi – kompletów na hali, Stelmetowi Zielona Góra – gwiazdy, Anwilowi Włocławek – medalu. Wszystkim koszykarzom – udanych zagrań i sukcesów, a kibicom – jak największych pozytywnych emocji!

Z okazji świąt życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze. Odpoczynku i rodzinnej atmosfery, dużo sił i zdrowia. Wszystkim – sukcesów w tym, czym się zajmują, a reprezentacji Polski – jak najlepszego występu na EuroBaskecie. Zawodnikom występującym zagranicą dalszego rozwoju karier w kierunku, jaki sobie wymarzą. A klubom z naszej ulubionej PLK, to już po kolei:

Polski Cukier Toruń – kompletów!

Czego życzyć drużynie, która wygrała wszystkie mecze bez wyjątku? W Toruniu to z pewnością pełnej hali co mecz – przed sezonem było to chyba największe marzenie pracowników klubu.

Stelmet Zielona Góra – gwiazdy!

Byli Walter Hodge, Quinton Hosley czy Mateusz Ponitka, teraz trochę brakuje wyrazistego lidera – oby w Zielonej Górze znów mieli kogoś szczególnego, dla kogo chodzą na mecze w hali CRS.

PGE Turów Zgorzelec – pucharów!

Powrotu do Europy. W poprzednich latach Turów dawał radość swoim kibicom w Eurocup, a nawet w Eurolidze. Niech to wróci, nowoczesna hala jest przecież gotowa.

MKS Dąbrowa Górnicza – szczęścia w transferach!

Czasem zdrowie, czasem pech, czasem nietrafione decyzje. Życzymy wreszcie stabilizacji składu. No i oczywiście, by powiedzenie „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” nie było brane aż tak dosłownie.

Anwil Włocławek – medalu!

Jakiegokolwiek – tyle czekania, tyle pasji, tyle emocji. Realny sukces we Włocławku to dopiero będzie wydarzenie!

King Szczecin – utrzymania monarchii!

Długiego panowania Króla. Krzysztofa Króla. Oby nie zniechęcał się do koszykówki. A kreatywny basket w szczecińskim wydaniu znów dał play-off.

Rosa Radom – zdrowia!

Żebyśmy wreszcie w tym sezonie mogli zobaczyć radomian w pełnym składzie. Trzeba realizować ambitny plan, jeśli chce się otwierać nową halę w roli krajowej potęgi.

Trefl Sopot – powrotu na szczyt!

Żeby powrót Filipa Dylewicza z wydarzenia marketingowego, przerodził się również w sportowe. A Kolendy niech grane będą przez cały rok, na najwyższych poziomach.

Stal Ostrów Wlkp. – hali!

Zakochanym w koszykówce ostrowskim kibicom życzymy obiektu na miarę lokalnych tradycji i ambicji – optymalnie imienia Andrzeja Kowalczyka.

Energa Czarni Słupsk – czołówki!

Liczby zwycięstw większej niż liczby udanych akcji marketingowych klubu. W Słupsku przyzwyczajono się do walki o medale i niech tak zostanie.

Miasto Szkła Krosno – ekstraklasowych tradycji!

Życzymy… sobie, abyśmy mogli za rok o tej samej porze znów zastanawiać się, czego życzyć w PLK drużynie Miasta Szkła. I ambitniejsze zadanie dla Św. Mikołaja – lotniska w Krośnie.

Asseco Gdynia – efektów projektu!

Krzysztofa Szubargi nawet na dłużej niż jeden sezon. I aby faktycznie okazało się, że nasz artykuł o możliwym spadku okazał się rekordowo przestrzelony,

Polpharma Starogard Gd. – playoff!

Zgodnie z ambitnymi zapowiedziami i wbrew niedowiarkom. Żeby znów rywale mogli się przekonać, że gra o poważną stawkę na Kociewiu to wcale nie jest bułka z masłem.

Polfarmex Kutno – dodatkowych liderów!

Silniejszej grupy wsparcia dla Dardana Berishy i nagrody za ambitny plan postawienia na polskich rozgrywających.

AZS Koszalin – stabilizacji!

Cierpliwości i wysokich lotów, choć akurat prezes Leszek Doliński, zapalony pilot, ma chyba jedno i drugie. Niech AZS wreszcie zadziwi ligę brakiem rewolucji w środku sezonu.

Siarka Tarnobrzeg – nudy!

Żeby cała koszykarska Polska lubiła ich także za odnoszone od czasu do czasu zwycięstwa, a nie wyłącznie za radosny folklor. Do uratowania PLK potrzebna jest nutka normalności.

Start Lublin – punktów!

Wydaje się, że Lublin ma wszystko (halę, trenera, zawodników, pieniądze, kibiców) poza wynikami. Oby efekty pracy w końcu nadeszły.

Wszystkiego najlepszego!

Redakcja PolskiKosz.pl