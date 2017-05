Zwycięstwo Stali, porażka sędziów

Ostrowianie wygrali ćwierćfinałowy mecz nr 1 84:76, ale brawa także dla MKS Dąbrowa Górnicza, który do końca walczył o dobry wynik, mimo że przeszkadzali mu sędziowie.

Było 57:53 dla Stali, ale to był jeszcze wyrównany mecz, trudno było ocenić, kto ma większe szanse na wygraną – do końca pozostawało 12 minut. Piłkę miała Dąbrowa, po wycofaniu na obwód dostał ją Bartłomiej Wołoszyn. Zrobił zwód, Marc Carter skoczył, a spadając sfaulował składającego się do rzutu skrzydłowego gości.

Brak gwizdka.

Wyrzuconą przez Wołoszyna piłkę przejęli gospodarze, punkty z kontry rzucił Aaron Johnson. Słusznie zdenerwowany Drażen Anzulović został także ukarany przewinieniem technicznym za wbiegnięcie na boisko, Łukasz Majewski trafił z wolnego, a po wybiciu z boku Szymon Szewczyk celnie rzucił za trzy.

I to był koniec równego meczu, Stal wykorzystała błąd sędziów, wyszła na prowadzenie 63:53. Dąbrowa się nie poddała, w czwartej kwarcie zbliżyła się jeszcze na 68:74, ale gospodarzy nie dogoniła. Nie przegrała przez arbitrów, Stal nie wygrała dzięki gwizdkom, ale niesmak pozostał. Tym bardziej, że sędziowie generalnie nie byli w piątek w dobrej formie.

Stal objęła prowadzenie 1-0 w serii, choć nie rozegrała dobrego meczu. To raczej Dąbrowę można było chwalić, szczególnie w pierwszej kwarcie. Dominacja na deskach, dobra gra do kosza, skuteczne wejście Witalija Kowalenki i jego trójka w ostatniej akcji dały gościom prowadzenie 28:19 po 10 minutach.

Potem jednak nastąpił show Cartera, który w drugiej kwarcie trafił cztery trójki, a w sumie zdobył 23 punkty mając świetne 9/11 z gry. Przebudził się niemrawy na początku Shawn King, swoje grali Johnson i Szewczyk, Stal odrobiła straty.

Do przerwy prowadziła 44:40, choć być może powinna niżej, bo sędziowie też podjęli kontrowersyjną decyzję i nie zaliczyli prawidłowej, oddanej w czasie – jak się wydawało – trójki Wołoszyna. Coś Dąbrowa ma pecha do sędziów – przecież gdyby nie błąd w Lublinie, zespół Anzulovicia po rundzie zasadniczej byłby czwarty…

Koszykarze z Zagłębia bardzo dobrze rzucali w piątek z dystansu, trafili 9 z 22 prób, choć akurat w tym elemencie Stal błyszczała jeszcze bardziej – gospodarze trafili w swoim gimnazjum aż 11 z 21 trójek, znakomity Carter miał 5/5.

W osłabionym brakiem kontuzjowanego Jakuba Parzeńskiego zespole gości zawiódł niewidoczny Piotr Pamuła (bez punktu w 21 minut), także Kerron Johnson wypadł trochę słabiej niż Johnson ostrowski. Statystycznie byli bliscy remisu, ale w kluczowych akcjach lepszy był Aaron.

ŁC

