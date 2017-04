Życiówka Marcina Fliegera – to jest lider Polpharmy!

29 punktów, które rozgrywający „Kociewskich Diabłów” zdobył w Kutnie, to jego rekord kariery. 33-letni brodacz ma świetny kwiecień – w czterech meczach zdobywał średnio po 21,2 punktu!

To, że Marcin Flieger jest jak wino – im starszy, tym lepszy – wiemy od dawna. Pochodzący z Poznania zawodnik odnalazł swoje miejsce w PLK w Starogardzie, drugi sezon z rzędu poprawia swoje osiągnięcia. Jest kapitanem i jednym z liderów Polpharmy.

Polpharmy, która ma bardzo dobry finisz sezonu – środowa wygrana 86:72 w Kutnie była 7 w ostatnich 8 spotkaniach, drużyna Mindaugasa Budzinauskasa ma sporą szansę na awans do play-off. Także dzięki Fliegerowi.

Rozgrywający Polpharmy w kwietniu zdobywa średnio po 21,2 punktu, te 29 z Kutna to jego rekord kariery. Flieger trafił aż 12 z 17 rzutów (w tym 4 z 6 trójek), miał też 3 asysty (choć także 6 strat). Jego średnia z sezonu wzrosła do 13,4 punktu.

Polpharma, dzięki wygranej z Polfarmeksem, ma bilans 17-13, a do rozegrania pozostały jej mecze z AZS Koszalin u siebie i Asseco Gdynia na wyjeździe.

ŁC

