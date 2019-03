Życiowy sezon Jakuba Schenka – szybko goni konkurencję

Jakub Schenk to jeden z najpoważniejszych kandydatów do nagrody za największy postęp. Zdobywa średnio 12 punktów, rozdaje 5,5 asysty i ma 2 razy większy zsumowany +/- niż drugi w tej klasyfikacji gracz Kinga. Jeśli będzie dalej się tak rozwijał, może zapukać do drzwi reprezentacji.

Duży postęp

Po sezonach w Radomiu, a potem dwóch latach w Starogardzie Gdański Jakub Schenk (24 lata, 183 cm), wraz z trenerem Mindaugasem Budzinauskasem, przeniósł się do Szczecina. Był to transfer do zespołu o większych ambicjach, większym budżecie i większych możliwościach, a Schenk miał być drugim wyborem na pozycji numer 1.

Jakub błyskawicznie wskoczył na wyższy poziom i wygrywał rywalizację o minuty z kolejnymi zagranicznymi jedynkami. Kasparsa Vecavagarsa, Tywaina McKee, czy nawet teraz Chaza Williamsa można określać mianem niewypałów transferowych, ale to wrażenie potęgowane jest dobrą postawą Schenka, na którego tle wyżej wymienieni wyglądali lub wyglądają bardzo blado.

Schenk w tym sezonie zdobywa średnio 12 punktów i rozdaje 5,5 asysty. Aż 17 z 22 rozegranych meczów zakończył z dwucyfrową zdobyczą punktową. 13 razy miał 5 i więcej asyst. To bezsprzecznie jeden z największych kandydatów do miana największego postępu w PLK.

Dużym mankamentem w grze Jakuba wciąż są straty – ma ich aż 3,5 w każdym spotkaniu, co jest najgorszym wynikiem w lidze. Mimo to postępy ofensywne rzucają się w oczy, a przecież w defensywie już od kilku lat pokazywał, że potrafi skutecznie uprzykrzyć życie swojemu rywalowi.









Trafia w tym sezonie bardzo dobre 41,4% rzutów za 3 punkty, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze. Trzeba także zauważyć, że King z nim na parkiecie jest dużo lepszy, niż bez niego. Schenk ma najwyższy zsumowany +/- z całej drużyny, +140, kiedy drugi w tym względzie Paweł Kikowski ma +63. Tylko 4 razy miał ten wskaźnik ujemny, a przecież King ma bilans 12-11.

Ostatnie spotkanie z GTK Gliwice skończył z linijką 11 punktów, 8 zbiórek i 15 asyst. Tylko dwóch graczy od 2003 roku może się pochwalić podobnym osiągnięciem.

Porównanie z kadrowiczami

Na stwierdzenie „Schenk do kadry” być może jeszcze jest za wcześnie, ale gdybyśmy tworzyli ranking polskich rozgrywających, to Jakub musi się znaleźć w najlepszej piątce. Zresztą, statystyki ligowe przemawiają za nim w tej kwestii:

Trójka ostatnich to „starzy wyjadacze” i Schenk od nich koszykarsko wciąż odstaje. Od Kolendy ma gorsze warunki fizyczne, pewnie też mniejszy potencjał, ale czy na dziś jest słabszym graczem? Zdecydowanie nie.

Statystycznie wypada najlepiej, ale też gra najwięcej i to w zespole z pograniczna ósemki, a nie z czołówki. To oczywiście bardzo istotne argumenty w przesuwania Jakuba w dół rankingu polskich rozgrywających. Ale nie można przejść obojętnie wobec faktu, że to dzięki niemu King jest lepszą drużyną, że jest jednym z liderów ekipy ze Szczecina.

Warto też powiedzieć, że statystyki nie są „nabite” na słabeuszach. Schenk przeciwko „wielkiej piątce” zdobywa średnio 12,6 punktu.

Na Mistrzostwa Świata nie pojedzie i pojechać nie powinien, ale w notesie Mike’a Taylora zapewne jest zapisanych kilka stron notatek na jego temat. Być może, przy takim tempie rozwoju, Jakub Schenk stanie się jedynką na reprezentację w perspektywie 2-3 lat. W tym roku skończy przecież dopiero 25 lat.

Grzegorz Szybieniecki, https://twitter.com/gszyb

