„Zyzio” obieżyświat – Anwil zwiększa siłę rażenia

Jarosław Zyskowski podpisał kontrakt z Anwilem i będzie to już jego siódmy klub w PLK. W minionym sezonie 25-letni skrzydłowy na solidnym poziomie grał w Rosie Radom.

Anwil wzmocnił tym posunięciem swoją polską rotację, która z Pawłem Leończykiem i Michałem Nowakowskim zaczyna wyglądać dobrze. Żaden z nich nie jest typem lidera, który sam poprowadzi zespół w górę, jako taki gracz nie dał się poznać także „Zyzio”. Ale Igor Milicić ma już w drużynie Mylesa McKaya, specjalistę od zdobywania punktów i kandydata na gwiazdę.

Zyskowski od co najmniej roku próbuje znaleźć klub zagranicą – w lecie zdarza mu się trenować w USA, w poprzednie wakacje grał w pokazowych meczach w Chinach, a początek sezonu opuścił czekając na oferty z zagranicy. Ale takich nie znalazł i trafił do Rosy – w Radomiu zdobywał po 9,5 punktu oraz 3,2 zbiórki, był solidnym elementem rotacji.

Zyskowski nabrał doświadczenia grając w Lidze Mistrzów, znacznie poprawił skuteczność rzutów za dwa dokładając do swojego arsenału lepsze wejścia pod kosz, ale z drugiej strony rozczarował, jeśli chodzi o rzuty z dystansu – trafiał tylko 30 proc., co było znacznym regresem w porównaniu z sezonem w Kutnie (42 proc.).

Transfer Zyskowskiego do Anwilu oznacza zapewne, że do Włocławka nie trafi Paweł Kikowski, z którym prowadzono rozmowy. Trudno wyobrazić sobie, by Milicić w jednym zespole – na boisku i w budżecie – zmieścił obu tych graczy mając jeszcze McKaya.

