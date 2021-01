2562 trójek Curry’ego – wyprzedził Millera, goni Allena

Stephen Curry / fot. wikimedia commons

Wszystko wskazuje na to, że Stephen Curry w momencie zakończenia kariery będzie numerem jeden na tej liście i to z liczbą przekraczającą 3000 trafień zza łuku. Po sobotnim meczu Curry – zdobywca 24 punktów (5/10 za trzy) – ma już na koncie 2562 trójek, czyli o dwie więcej niż Reggie Miller – do Raya Allena w tej chwili brakuje mu natomiast 411 celnych rzutów z dystansu:

1. Ray Allen – 2973

2. Stephen Curry – 2562

3. Reggie Miller – 2560

Miller na własne oczy widział, jak w 2011 roku Allen bije jego rekord, bo komentował wtedy mecz między Celtics a Lakers. Teraz również był blisko centrum wydarzeń, a po zakończeniu spotkania pogratulował Curry’emu, gdy niespodziewanie pojawił się na konferencji pomeczowej. Dla gracza Warriors był to bardzo wyjątkowy moment, bo Miller od zawsze był jednym z jego ulubionych zawodników.

Legenda Pacers podkreśliła jednak, że teraz to Curry jest ogromną inspiracją dla młodych ludzi z całego świata. „To, co robisz inspiruje tak wiele osób, w tym także mojego syna” – dodał Miller, trzymając na kolanach swojego młodziutkiego syna Rykera, który na tę okazję ubrał nawet koszulkę Curry’ego jakby na potwierdzenie słów taty.

Teraz obrońca Warriors goni już tylko Raya Allena i wszystko wskazuje na to, że przed zakończeniem kariery uda mu się wskoczyć na pierwsze miejsce na tej liście. Dość powiedzieć, że Curry do trafienia 2560 trójek potrzebował ledwie 715 meczów, podczas gdy Miller aż 1388, a Allen dokonał tego w swoim 1074 spotkaniu. 32-latek zapewne będzie pierwszym w historii NBA graczem, który przekroczy granicę 3000 trafień.

Rekord to jednak jedyna miła wiadomość dla fanów Warriors z soboty, gdyż ich ulubieńcy przegrali z Utah Jazz wynikiem 108:127. To już ósme z rzędu zwycięstwo drużyny z Salt Lake City. GSW do meczu przystąpili jednak w niezbyt dobrych humorach, kiedy problemy techniczne z samolotem sprawiły, że w Utah pojawili się dopiero o 2 w nocy.

Tomek Kordylewski