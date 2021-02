5 najciekawszych ruletek online

1. Francuska ruletka NetEnt dla maksymalizacji szans

Z matematycznego punktu widzenia najlepsza gra hazardowa to taka, której wskaźnik RTP jest najwyższy. RTP (Return To Player) to współczynnik procentowy określający statystyczne szanse gracza na uzyskanie wygranej, czyli poziom przewagi kasyna. Stąd warto poszukiwać gier hazardowych cechujących się wysoką wartością tego parametru.

Trudno zaś znaleźć grę kasynową, w której RTP byłoby wyższe niż we francuskiej odmianie ruletki. W jej przypadku ten wskaźnik może sięgać nawet 98,65%. Innymi słowy, matematyczna przewaga kasyna nad graczem jest wręcz iluzoryczna. W dodatku w dobrym kasynie internetowym liczyć można na szereg promocji. Połączenie gier z wysokim RTP wraz z umiejętnym wykorzystaniem dużych bonusów to zaś najlepsza droga ku temu, by uzyskiwać dobre rezultaty z gry.

Francuską ruletkę wykonaną przez sam NetEnt znaleźć można w GG.Bet kasyno. Grę wyróżnia też znakomite przygotowanie pod względem technicznym i wizualnym. Koło 3D wygląda naprawdę realistycznie, a cała oprawa graficzna prezentuje się niezwykle ekskluzywnie. NetEnt opatrzył też swoją francuską ruletkę klimatycznym podkładem muzycznym. Co ważne, zagrać w nią można zupełnie za darmo na wirtualne pieniądze. To świetny sposób na nabranie cennego doświadczenia, zanim przejdzie się do grania na prawdziwe środki.

Minimalna wartość zakładu we francuskiej ruletce od NetEnt może opiewać na zaledwie 0.1 jednostek walutowych (np. euro). Z kolei najwyższa stawka, jaką można postawić w jednej rundzie, wynosi aż 5 000 jednostek.

2. Europejska ruletka NetEnt dla zwolenników klasyki

Pod względem szans na zdobycie wygranych europejska odmiana ruletki nie jest aż tak atrakcyjna, jak ta francuska. W jej przypadku RTP wynosi bowiem 97,3% (co jednak wciąż jest świetnym wynikiem). Europejska odmiana ruletki jest jednak najbardziej klasyczna. To właśnie ona powstała jako pierwsza w XVII wieku, gdy jej zasady określił Blaise Pascal. Mimo upływu lat europejska odmiana nadal jest najpopularniejsza na świecie, a zwłaszcza w kontynentalnej części Europy.

Wielką zaletą europejskiej wersji jest także prostota. Zasady są tu łatwiejsze do zrozumienia niż w odmianie francuskiej. W świecie wirtualnym szczególnie dobrymi opiniami cieszy się europejska ruletka online w kasynie GGBet stworzona przez NetEnt. Takową również zawiera trójwymiarowe koło nadające realizmu w rozgrywce. Europejska ruletka NetEnt to też świetna ścieżka dźwiękowa, która poprawia nastrój.

Europejska wersja ruletki od NetEnt została też wyposażona w obszerny pakiet statystyk. Można więc z łatwością sprawdzić, jakie numery zostały wylosowane we wcześniejszych rundach. Z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że dane historyczne nie mają wpływu na to, gdzie wypadnie wirtualna kulka następnym razem, czyli taki jest paradoks hazardzisty.

3. Neon Roulette dla graczy oczekujących nowoczesności

Ruletka to jedna z najstarszych gier kasynowych, które praktykuje się w obecnych czasach. Wszyscy kojarzą ją więc z klasyką i tradycją. Rosnącą popularnością cieszą się jednak ruletki online w modernistycznym wydaniu. Świetnym przykładem jest tu Neon Roulette, czy gra stworzona przez rosyjskie studio Fugaso (Future Gaming Solutions).

Pod względem reguł rozgrywki Neon Roulette nie różni się niczym specjalnym od innych wersji ruletek (bazą są tu zasady przyświecające europejskiej odmianie). Trudno bowiem udoskonalić tak dobrą mechanikę rozgrywki, jak ta, która od setek lata obowiązuje w ruletce. Fugaso w Neon Roulette postanowiło się więc wyróżnić nieszablonową stylistyką.

Pod względem graficznym Neon Roulette ma wręcz hipnotyzujące właściwości. Stół do gry jest ukazany pod kątem 30 stopni, a dominuje na nim intensywna purpurowa barwa. Takie rozwiązanie wydaje się mało przystępne. Niemniej Fugaso zadbało o to, by obsługa Neon Roulette była wysoce intuicyjna.

Warto też podkreślić, że Neon Roulette to gra, która świetnie sprawdzi się w przypadku początkujących hazardzistów. Jeśli ktoś nie wie, czym różnią się zakłady wewnętrzne od zewnętrznych, na czym polega corner bet, split bet itp., to z łatwością dowie się tego za pomocą tej gry. Również bardziej doświadczeni gracze doceniają Neon Roulette, ponieważ czeka tu na nich multum typów zakładów. Narzekać można tu tylko na relatywnie niewielkie limity stawek zakładów.

4. Ruletka multiball, gdy jedna kulka to za mało

Zasadniczo w kasynach naziemnych grać można w europejską, francuską i amerykańską wersję ruletki. W sieci możliwości są znacznie większe, a niektóre odmiany ruletki są tu wyjątkowo nietypowe. Świetnym przykładem są tu tzw. ruletki multiball. W ich przypadku na koło puszczana jest nie jedna, a nawet kilka kulek jednocześnie.

Stawka jest zaś rozliczana proporcjonalnie do liczby kulek. Jeśli więc np. postawiło się zakład za 10 euro, a na koło puszczono 4 kulki, to wartość stawki zakładu na pojedynczą kulkę wynosi 2,5 euro (10/4 = 2,5). Multiball jest bardziej dynamiczną grą od klasycznych ruletek. Wymaga jednak większego skupienia, gdyż kilka kulek puszczonych w ruch może wprowadzać pewien chaos.

5. Mini ruletka, by gra stała się jeszcze prostsza

Mini ruletka wzbudza ciekawość, ze względu na nietypową liczbę pól. O ile w klasycznych odmianach jest ich ponad 30, o tyle w mini ruletce występuje tylko 12 standardowych numerów. Takie rozwiązanie upraszcza rozgrywkę, co można docenić np. wtedy, gdy gra się na urządzeniach mobilnych. Poza ilością pól w mini ruletce obowiązują te same zasady, co w europejskiej odmianie.

Zanim sięgnie się po minimalistyczną wersję ruletki online, to warto zdawać sobie sprawę z jej ograniczeń. Po pierwsze liczba możliwych zakładów do obstawienia jest tu relatywnie niewielka. Po drugie matematyczne szanse gracza na uzyskanie wygranej nie są tu specjalnie imponujące.