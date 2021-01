60 punktów Beala – wciąż za mało na Sixers! (WIDEO)

Amerykanin William Shaquille „Shaq” Goodwin (26 lat, 206 cm) dołączy do GTK Gliwice. Transfer środkowego zespół ogłosił w środę rano, a zawodnik ma dołączyć do drużyny pod koniec tygodnia. W komunikacie klub zapowiedział ten ruch jako początek „ofensywy transferowej”, co jest związane z poszukiwaniami nowego rozgrywającego.