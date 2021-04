A jednak! Trefl wygrywa ze Śląskiem po dogrywce

Dariuos Moten i Dominik Olejniczak / fot. A. Romański, plk.pl

Jeszcze do przerwy wydawało się, że koszykarze Trefla Sopot prostą drogą zmierzają do przyspieszonych i przymuszonych wakacji. Dzięki skuteczności Elijah Stewarta (12 pkt 1. połowie) i Mateusza Szlachetki (8 pkt) Śląsk prowadził 45:39, ale wizualnie, tak, jak 1. meczu, gra zespołu Olivera Vidina wyglądała wyraźnie lepiej od rywali. Wśród gospodarzy tylko Dominik Olejniczak (do przerwy 12 pkt + 9 zb.) był w stanie nawiązać z nimi walkę.

Po zmianie stron, po raz pierwszy w tej serii, sytuacja się jednak odwróciła. Śląsk zablokował się w ofensywie, co zaczęli wykorzystywać zawodnicy Trefla – czy to, po szybkich akcjach, czy też wymuszając faule w grze pozycyjnej.

3. kwartę gospodarze wygrali zatem 21:12, a w 4. wcale nie zamierzali zwalniać tempa. Dodatkowe wsparcie w ataku dał im niespodziewanie Litwin Martynas Paliukenas, który trafił 2-krotnie zza linii 6,75 metra. Gdy z 9. metra poprawił Karol Gruszecki, to przewaga Trefla sięgnęła aż 12 punktów (75:63), a na zegarze było mniej niż 5 minut do końca.

Wtedy jednak do ataku ruszył Śląsk. Kolejne 3 minuty goście wygrali 14:0, punktując z kontrataków, a także sprytnie rozgrywanych akcji pozycyjnych. Koszykarze sopoccy za to wrócili w tym fragmencie do tego, co skazywało ich na przegrane we wcześniejszych meczach – czyli niecelnych rzutów za 3 Nikoli Radicevicia (1/6 w tym meczu).

Kryzys Trefla przerwał jednak dwoma celnymi rzutami Łukasz Kolenda (16 pkt), lecz dobra akcja pary Aleksander Dziewa & Elijah Stewart i celna „trójka” Amerykanina (22 pkt, 4×3) dała Śląskowi remis 81:81. Goście wybronili akcję Trefla i mieli jeszcze piłkę na zwycięstwo, jednak ta, po rzucie z półdystansu Strahinjii Jovanovicia (20 pkt) wykręciła się z obręczy. Po raz drugi w tegorocznych playoffach zwycięzcę miała zatem wyłonić dogrywka.

W niej początkowo przewagę ponownie wypracował sobie Trefl (89:83), lecz Śląsk raz jeszcze wrócił do gry. Przy remisie 90:90 decydujące słowo należało jednak do gospodarzy – pod kosz wbił się Nuni Omot (11 pkt), który co prawda nie trafił, ale jego wejście otworzyło możliwość Dominikowi Olejniczakowi (18 pkt, 12 zb.) do wykonania efektownej dobitki na miarę zwycięstwa 92:90.

Przy braku przerwy na żądanie i niewiele ponad 1 sekundzie na zegarze, szalony rzut Kyle’a Gibsona nie miał już szans na powodzenie.

Trefl wygrał i przedłużył ćwierćfinałową serię przynajmniej do środy, 7 kwietnia. Wtedy, ponownie w Ergo Arenie, zostanie rozegrany mecz numer 4.

WM

