Aaron Cel: Wiemy, że będzie ciężko

Wojciech Malinowski 19:33 (22 minuty temu) do PolskiKosz.pl - Będzie to ciężka grupa, ale też szansa, by się zrewanżować za porażki w ostatnim czasie – powiedział PolskiKosz.pl eprezentant kraju Aaron Cel, po czwartkowym losowaniu grup Eurobasketu 2022.