Absurd w Warszawie – Legia rozbiła młodzież

Powszechnie znane kłopoty z koronawirusem to jedno – King Szczecin było zmuszony do przełożenia meczu, a w niedzielę, uzasadniając to względami sanitarnymi, przysłał pociągiem do Warszawy grupę juniorów (roczniki 2003-04), która na co dzień rywalizuje w 3. lidze.

Dla młodych zawodników było to cenne doświadczenie i przygoda, ale już dla widzów w telewizji, było to bardzo kuriozalne widowisko…

Inna kwestią jest, że – jakkolwiek to zabrzmi – Kingowi zależało na porażce w tym meczu. Ewentualne zwycięstwo oznaczało rywalizację z bardzo mocną Stalą, a porażka powodowała, że rywalem w serii ćwierćfinałowej będzie właśnie Legia. Ten cel w efekcie całej tej sytuacji udało się osiągnąć – pierwszy mecz w Warszawie odbędzie się w czwartek, 1 kwietnia.

W meczu totalnie bez sensu i bez historii, zespół z Warszawy rozgromił młodzież różnicą aż 94 punktów. Jest to rekord w historii PLK, ale trudno ten mecz i rekord traktować poważnie.

Statystyki z tego nietypowego meczu TUTAJ>>

RW

