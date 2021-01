Absurdalna kara Draymonda – krzyczał na kolegę (WIDEO)

Draymond Green / fot. wikimedia commons

Już 11 razy Draymond Greeen musiał przedwcześnie zakończyć mecz po decyzji sędziów. To trzeci najwyższy wynik od 2012 roku, czyli odkąd Green zadebiutował w NBA – więcej razy wyrzuceni zostali w tym okresie tylko DeMarcus Cousins (13) oraz Markieff Morris (12). W czwartek Green mógł się jednak poczuć potraktowany niesprawiedliwie.

W pierwszej kwarcie starcia z Knicks otrzymał faul techniczny za zbyt długie dyskusje z sędziami. Potem w drugiej odsłonie, po stracie piłki, wściekł się na debiutanta Jamesa Wisemana i wracając do obrony wydarł się na swojego kolegę. Jeden z sędziów myślał, że było to skierowane do niego i przerwał grę, dając skrzydłowemu Warriors drugi faul techniczny, co skutkuje wyrzuceniem z boiska.

Na nic zdały się tłumaczenia Greena czy sztabu szkoleniowego GSW. Dopiero w przerwie sędzia Ben Taylor przyznał, że jego młodszy kolega John Butler popełnił błąd. Decyzji nie dało się już jednak cofnąć i Green do gry wrócić nie mógł. Warriors ostatecznie przegrali 104:119 z nowojorskim zespołem, a z pewnością przyczynił się do tego brak Draymonda w drugiej połowie.

Po meczu Green w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że jest zaskoczony przede wszystkim tym, że sędziowie od razu nie skonsultowali tej decyzji. „Było to bardzo dziwne” – dodał Wiseman, którego Draymond od początku sezonu wziął pod swoje skrzydła. Starszy kolega często chwali zresztą pierwszoroczniaka, choć jak widać nie hamuje się też w swojej krytyce.

Wszystko oczywiście po to, by pierwszoroczniak jak najszybciej odnalazł się w NBA – współpraca z dwukrotnym mistrzem oraz jednym z najlepszych defensorów w całej lidze to z pewnością dobry krok w tym kierunku. Przeszkodą czasem może okazać się jednak reputacja Greena, natomiast tym razem trzeba przyznać, że to sędziowie popełnili błąd, wyrzucając go z boiska.

