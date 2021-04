Adam Brenk: Musimy cieszyć się grą

Adam Brenk / fot. Sławoj Dubiel, Politechnika Opolska

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Relację z tego meczu znajdziesz TUTAJ >>

Daniel Szczypior: Adam, sprawiliście wczoraj mega niespodziankę wygrywając po dramatycznym meczu z wyżej rozstawionym Górnikiem Wałbrzych,

Adam Brenk: Trzeba wrócić do okoliczności w jakich awansowaliśmy do fazy play-off. Musieliśmy wygrać dwa ostatnie mecze, aby znaleźć się w pierwszej ósemce. Tak też się stało. Przed meczami z Górnikiem powiedzieliśmy sobie, że teraz musimy się cieszyć grą, bo nie mamy nic do stracenia.

Pierwszy mecz nie był udany w waszym wykonaniu, ale w kolejnych pojedynkach toczyliście już wyrównane boje.

Być może podeszliśmy do pierwszego meczu zbyt rozluźnieni? Przeanalizowaliśmy sobie tamto spotkanie, wyciągnęliśmy wnioski i teraz jest już zdecydowanie lepiej. Przede wszystkim nie boimy się agresywnej defensywy wałbrzyszan – gdy nas nacisną to nie cofamy, wręcz przeciwnie, robimy krok do przodu. Górnik przekazuje krycie po pick’n’rollach: Bojanowski kryje naszą „trójkę”, a nasza silny skrzydłowy gra przeciwko ich „trójce”. Daje to nam więcej możliwości w strefie podkoszowej.

Czy „urwany” kosz w sobotnim meczu miał wpływ na waszą postawę?

Zastanawialiśmy się, jak to się wszystko skończy. Czy istnieje możliwość otrzymania walkowera, czy też będziemy grali dalej? Okazało się, że drużyna dobrze zareagowała na całe to zamieszanie. W niedzielę nie „przespaliśmy” początku, czego efektem były wyrównane zawody.

Ostatnia akcja należała do ciebie: buzzer beater dający wygraną w takim meczu to marzenie każdego koszykarza…

Dokładnie. Udało się wykonać to, co trener nam rozrysował. Naszym zadaniem było zdobycie chociażby punktu. Zagrałem jeden na jeden z Zywertem, piłka wpadła i przeżyliśmy wielką radość.

Czego możemy się spodziewać po Politechnice w dzisiejszym meczu? Wciąż jesteście pod ścianą

Na pewno będziemy walczyć na fulla. Wyszarpaliśmy jedną wygraną i teraz już nie możemy odpuścić. Ważne jest również, aby tak jak dotychczas cieszyć się grą.

DS

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>