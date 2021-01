Adam Waczyński nie zwalnia tempa – 18 pkt. w EuroCup

Adam Waczyński / fot. EuroCup

Adam Waczyński rozpoczął mecz w wyjściowej piątce i już w 1. kwarcie zdobył 10 z 24 punktów swojej drużyny. Unicaja objęła po 10 minutach prowadzenie 24:18, a w 3. kwarcie przewaga gospodarzy sięgnęła nawet 12 punktów (63:51).

Decydujące minuty należały jednak do gości z Badalony. Jeszcze przed końcem 3. kwarty zniwelowali oni straty do zaledwie 2 „oczek” (68:66), a decydującą część meczu rozpoczęli od „runu” 13:4, który pozwolił im objąć kilkupunktowe prowadzenie. Koszykarze z Malagi nie byli w stanie odmienić losów spotkania, dotyczy to także „Wacy”, który w 4. kwarcie spudłował oba rzuty z gry i nie zdobył w niej punktu.

Ostatecznie 31-letni strzelec zakończył mecz z dorobkiem 18 punktów (4/6 za 2, 3/7 za 3, 1/3 za 1), do których w ciągu 30 minut spędzonych na parkiecie dodał 3 zbiórki i 2 asysty. W zespole gospodarzy skuteczniejszy był tylko Amerykanin Deon Thompson (23 pkt). W ekipie gości 21 punktów zdobył Słowak Vladimir Brodziansky.

Od przegranej występy w tej fazie EuroCup w grupie H zaczęli również Aleksander Balcerowski (12 pkt, 6/9 za 2) i A.J. Slaughter (23 pkt, 5×3, 10 as.). Ich HerbaLife Gran Canaria przegrała z czarnogórskim Mornarem Bar 100:102.

