Aleksander Balcerowski zgłosi się do draftu NBA

Aleksander Balcerowski / fot. FIBA Europe

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

– „Tak, potwierdzam po raz pierwszy oficjalnie, że zgłaszam się do draftu NBA. To przemyślana decyzja” – powiedział Polskiej Agencji Prasowej reprezentant Polski i gracz hiszpańskiego HerbaLife Gran Canaria.

Dla Aleksandra Balcerowskiego jest to drugie podejście do draftu do ligi NBA – po raz pierwszy zgłosił się do niego w 2019 roku, jednak wtedy wykorzystał możliwość wycofania się przed naborem. Niestety przez minione 2 lata Polakowi nie udało się poprawić swojej pozycji u skautów najlepszej ligi świata – w typowaniach przeddraftowych nie znajdziemy jego nazwiska w żadnym z najważniejszych serwisów, które publikują przewidywane wybory w 1. i 2. rundzie.

Utalentowany podkoszowy i reprezentująca go od niedawna agencja BeoBasket chcą jednak wykorzystać dobry moment reprezentanta Polski, który w ostatnich tygodniach gra więcej i lepiej w hiszpańskiej Gran Canarii, a jego forma i potencjał zostały docenione przez organizatorów EuroCup. To właśnie Polak został bowiem we wtorek uznany za wschodzącą gwiazdę („Rising Star”) tych rozgrywek pucharowych (więcej TUTAJ>>) i dołączył do znakomitej listy graczy, na której znajdziemy nie tylko Mateusza Ponitkę, ale także Kristapsa Porzingisa z Dallas Mavericks i Jonasa Valanciunasa z Memphis Grizzlies.

W 15 meczach tych rozgrywek Balcerowski średnio spędzał na parkiecie 14 minut, a w tym czasie notował 6,7 punktu i zbierał 3,7 piłki w meczu. Trochej gorzej wyglądają jego statystyki z ligi ACB (12 minut, 5,0 pkt, 3,4 zb.).

Tegoroczny NBA Draft odbędzie się 29 lipca. Także w tym roku Balcerowski ma możliwość wycofania się z niego, a ewentualną decyzję będzie musiał podjąć do 19 lipca.

WM

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>