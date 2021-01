All-Star Game – głosowanie ruszyło, można wybierać!

Luka Doncić i Kristaps Porzingis / fot. wikimedia commons

Tegoroczny weekend z gwiazdami NBA miał planowo odbyć się w Indianapolis, lecz z powodu pandemii całe wydarzenie zostało odwołane. Gwiazdy do Indiany zawitają dopiero w 2024 roku. NBA nie zamierza jednak rezygnować z All-Star Game tak łatwo i na ten moment realny jest scenariusz, że takie spotkanie odbędzie się 7 marca w Atlancie.

W związku z tym od czwartku fani mogą głosować na starterów, którzy zostaną wyłonieni niezależnie od tego, czy Mecz Gwiazd się odbędzie, czy też jednak do niego nie dojdzie. Wybór do All-Star Game to dla zawodnika zawsze spore wyróżnienie, a w niektórych przypadkach taka nominacja – lub jej brak – może nawet decydować o dodatkowych bonusach zapisanych w kontrakcie gracza.

W jaki sposób kibice mogą oddawać głosy? Są trzy sposoby:

na oficjalnie stronie NBA, tj. vote.NBA.com (jeden raz na dzień),

przez aplikację NBA (jeden raz na dzień),

na twitterze, wpisując imię i nazwisko gracza lub jego nazwę na twitterze wraz z hashtagiem #NBAAllStar (w tym przypadku w ciągu jednego dnia można zagłosować na dziesięciu zawodników bez podziału na pozycje i konferencje).

W dniach 30 stycznia, 2 lutego, 4 lutego, 13 lutego oraz 16 lutego głosy fanów będą liczyły się podwójnie. Warto pamiętać jednak o tym, że od kilku już lat głosy oddane przez kibiców nie mają takiej siły jak wcześniej – teraz na ostateczny ranking zawodnika składają się fani (50 procent), media (25 procent) oraz sami gracze (25 procent).

Cząstkowe wyniki poznamy natomiast kolejno 4 i 11 lutego, a ogłoszenie starterów nastąpi 18 lutego w stacji TNT. Pięć dni później składy zostaną uzupełnione o rezerwowych, których to jak co roku wybiorą trenerzy wszystkich 30 zespołów. Dla części zawodników będzie to kolejne takie wyróżnienie w karierze, ale dla niektórych może być to pierwsza w życiu nominacja do Meczu Gwiazd.

Tomek Kordylewski

