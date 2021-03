Anfernee Simons wygrywa konkurs wsadów – szału nie było! (WIDEO)

Anfernee Simons / fot. YouTube

Od dłuższego już czasu NBA ma problem z konkrusem wsadów. Wydawało się, że Zach LaVine i Aaron Gordon nieco ożywili te pojedynki, bo ich rywalizacja przyniosła naprawdę sporo ekscytujących momentów. Niestety mimo to w konkursie nadal nie biorą udziału największe nazwiska w lidze, przez co samo wydarzenie bywa po prostu mało atrakcyjne.

Niestety nie inaczej było w niedzielę, kiedy w przerwie All-Star Game trzech zawodników – Obi Toppin (Knicks), Cassius Stanley (Pacers) i Anfernee Simons (Blazers) – raczej nie stanęło na wysokości zadania. Każdy miał trzy próby i w zasadzie żaden ze wsadów nie zasłużył na perfekcyjną ocenę od sędziów. Ostatecznie stosunkiem 3-2 zwyciężył Simons, który w finale pokonał Topina.

W swoim ostatnim wsadzie gracz Blazers prawie pocałował obręcz – słowo „prawie” robi tutaj jednak dużą różnicę, bo Simonsowi zabrakło całkiem sporo. Nie ma się zresztą co dziwić, bo taka próba mogła też skutkować np. wybiciem zębów. Był to jednak całkiem niezły pomysł – coś, na co wcześniej nie wpadł nikt inny – który znalazł uznanie w oczach 5-osobowego jury.

Dużo bardziej podobać mógł się jednak poprzedni wsad Simonsa, który był hołdem dla Tracy’ego McGrady’ego – za tę próbę młody gracz Blazers otrzymał 49 na 50 punktów. Jedną z ciekawszych prób był też pierwszy wsad Stanleya, choć otrzymał on od sędziów zaledwie 44 punkty. Koniec końców żaden z oceniających nie uznał gracza Pacers za zwycięzcę.

W konkursie mogli wziąć udział nieco bardziej znani zawodnicy, w tym przede wszystkim Zion Williamson czy Zach LaVine (dwukrotny zwycięzca konkursu z 2015 i 2016 roku), którzy byli przecież na miejscu, lecz odmówili występu. Tym samym konkurs od początku wydawał się mniej atrakcyjny i rzeczywiście kibice mogli czuć się lekko zawiedzeni.

