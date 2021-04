As z rękawa – Mark Ogden cichym bohaterem Stali

Mark Ogden / fot. A. Romański, plk.pl

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Nie od dziś wiadomo, że trener Igor Milicić ma nie tylko swoją filozofię koszykówki, ale też dobry wzrok, by wypatrzeć pasujących do niej graczy. Nawet, jeżeli rzut oka na ich CV nie do końca wskazuje na to, że są oni w stanie grać na wymaganym przez niego poziomie.

– Wiedzieliśmy, co Mark Ogden robił w Wurzburgu, ja nawet byłem na dwóch sparingach i jednym meczu ligowym z jego udziałem – mówił portalowi Polskikosz.pl szkoleniowiec Stali w jednym z wywiadów.

Wypatrzenie takiego gracza nie było łatwe, gdyż przed niemiecką Bundesligą (gdzie Ogden i tak na krótkoterminowej umowie zagrał tylko w 3 meczach) Ogden występował w drugiej dywizji NCAA, Luksemburgu (Racing Lux), Gruzji (Olimpi) i lidze G-League, w której w barwach College Park Skyhawks w sezonie 2019/2020 zagrał 37 meczów (średnio 5,5 pkt w 13 minut).

Mark Ogden w styczniu podpisał kontrakt ze Stalą i ten 26-letni środkowy (206 cm) pokazał, że ma odpowiednią kombinację warunków fizycznych i mobilności, by odnaleźć się w koszykówce preferowanej przez Igora Milicicia, który czasami pozwala mu zagrać także na pozycji silnego skrzydłowego obok Chorwata Josipa Sobina.

Szybko okazało się również, że ma całkiem przyzwoity, chociaż jeszcze nie do końca ustabilizowany rzut z dystansu. W środowym meczu półfinału PLK to właśnie zza linii 6,75 metra już w 1. połowie ukarał jednak 3-krotnie defensywę Legii, która od niego chciała pomagać przy innych graczach.

Ogden okazywał się również przydatny w innych sytuacjach – w całym meczu zdobył 13 punktów i zanotował 12 zbiórek, dzięki czemu zanotował 2. double-double na polskich parkietach. W jednej z akcji pokazał również swój nieprzeciętny atletyzm, gdy efektownym wsadem wykończył podanie z autu Jamesa Florence’a.

Amerykanin odegrał też bardzo ważną rolę w kluczowej akcji 4. kwarty, gdy przy prowadzeniu Stali 83:80 niecelny rzut za 3 punkty na wagę dogrywki oddał Jakub Karolak – to właśnie Ogden przejmował wtedy krycie zawodników Legii na „szczycie” i to on zmusił strzelca rywali do oddania trudnego rzutu.

WM

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>