Atomowy start Orlando Magic –wciąż niepokonani!

Z pewnością mało kto przypuszczał, że po pierwszym tygodniu rozgrywek nowego sezonu NBA tylko Orlando Magic oraz Atlanta Hawks będą wciąż mieli perfekcyjny bilans. Magic wygrali we wtorek swój czwarty mecz, tym razem pokonując na wyjeździe Thunder. Ich dotychczasowi rywale wielkiego wrażenia nie robią (Heat, 2x Wizards oraz OKC), ale gra Magic już jak najbardziej.

Drużyna z Florydy pokazuje po prostu całkiem niezły basket. Dobrze wypadają debiutanci, solidnie wygląda ławka rezerwowych prowadzona przez Terrence’a Rossa, a kolejny krok naprzód zrobił m.in. Markelle Fultz. We wtorek przypomniał o sobie natomiast Nikola Vucević, czyli jedyny w Orlando gracz z poziomu all-star – przeciwko Thunder zapisał on na konto 28 punktów oraz 10 zbiórek.

Był zresztą jednym z sześciu zawodników swojej drużyny z co najmniej 10-punktowym dorobkiem punktowym. Znakomicie spisał się m.in. Dwayne Bacon, trafiając 9 z 10 rzutów w drodze po 18 oczek. 10 asyst rozdał z kolei wspomniany już Fultz, który kontynuuje udany start sezonu – w poprzednim meczu przeciwko Wizards ustanowił rekord kariery w punktach (26) i trafił nawet dwa razy za trzy.

Drużyna z Orlando nie jest ani jedną z najlepiej podających, ani też rzucających z dystansu – zamiast tego, Magic opierają się na razie na częstych wizytach na linii rzutów wolnych oraz punktach drugiej szansy. Popełniają też stosunkowo mało błędów, a z Vucevicem na środku pozostają w dziesiątce najlepszych zbierających zespołów w lidze.

Magic z pewnością skorzystali na łatwym terminarzu, ale taki start z pewnością buduje zespół i daje nadzieje na to, że drużynie uda się po roku przerwy wrócić do fazy play-off. Na razie Orlando to na pewno bardzo pozytywna niespodzianka – w tej chwili drużyna Steve’a Clifforda jest jedną z ledwie dwóch wciąż niepokonanych. Drugi taki zespół to rywale Magic z dywizji, czyli Atlanta Hawks.

